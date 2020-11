Elisabetta Gregoraci, messaggio in codice a Stefano Bettarini?/ “Attento a non…”

L’ingresso di Stefano Bettarini nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha movimentato immediatamente le dinamiche della casa. Il pubblico si aspettava un confronto immediato con Dayane Mello con cui ha avuto un flirt e non è stato deluso. Alfonso Signorini, infatti, non ha perso tempo mettendo immediatamente l’ex calciatore e la modella brasiliana l’uno contro l’altra. I telespettatori del reality show, tuttavia, hanno notato anche la reazione di Elisabetta Gregoraci di fronte all’ingresso dell’ex marito di Simona Ventura. In particolare, al popolo del web non sono sfuggite alcune affermazioni dell’ex signora Briatore che sono state interpretate diversamente dai vari utenti. “Ciao, però mi raccomando attento a non dire cose che poi si arrabbiano“, ha detto la Gregoraci mentre salutava Bettarini. Alcuni utenti hanno visto nelle parole di Elisabetta un riferimento a quanto accaduto a Paolo Brosio e Andrea Zelletta che, dopo aver riferito alcune informazioni riguardanti il gioco e che non avrebbero dovuto rivelare agli altri concorrenti, sono finiti d’ufficio in nomination. Secondo altri utenti, invece, le parole della Gregoraci potrebbero nascondere un presunto flirt del passato con Bettarini.

ELISABETTA GREGORACI E STEFANO BETTARINI, PARLA MILO CORETTI

Tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini c’è stato qualcosa? A lanciare qualche rumors è l’ex concorrente del Grande Fratello, Milo Coretti che, al settimanale Nuovo Tv, ha dichiarato: “Quando sono arrivato a Buona Domenica ero convinto che loro fossero fidanzati, che ci fosse un vero fidanzamento. Era palese che tra loro ci fosse una sorta di relazione o almeno un’amicizia intima. Tutti lo sapevano perché nulla veniva nascosto. Si scambiavano attenzioni particolari e lo facevano sotto gli occhi di tutti. Rientrando Stefano Bettarini al GF Vip chissà che non possa riesplodere la passione? So solo che si sono allontanati e tra loro non c’è più stata complicità”. Del rapporto tra la Gregoraci e Bettarini ha parlato anche Paola Perego che, però, a Nuovo Tv, non si è sbilanciata come riporta Isa e Chia: “La verità è che non saprei. All’epoca ero troppo impegnata a condurre sette ore di diretta e quindi non so”.



