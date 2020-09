Elisabetta Gregoraci “Mia madre morta, Flavio Briatore in discoteca”/Rivelazioni choc

Sono rivelazioni sconvolgenti e anche un po’ deludenti quelle che arrivano da Elisabetta Gregoraci direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. La bella calabrese continua a tenere banco e interessare il gossip fuori dalla casa di Cinecittà e non solo per quello che sta succedendo con Pierpaolo Pretelli ma anche per il suo passato e il rapporto che la lega a Flavio Briatore. Già nei giorni scorsi la bella mora aveva lanciato la bomba parlando di rinunce fatte per stare accanto a lui e di sogni che non potevano avverarsi fino a quando fosse stata sua moglie ma quelle che ha fatto in queste ultime ore sembrano davvero rivelazioni choc visto che Elisabetta Gregoraci ha svelato il momento in cui ha capito che le cose con lui non andavano e che, forse, fosse il caso di chiuderla in quel momento.

ELISABETTA GREGORACI SPIEGA LA CAUSA DELLA ROTTURA CON FLAVIO BRIATORE

Parlando con Patrizia de Blanck, Elisabetta Gregoraci ha spiegato: “Mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male..Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca. Da lì mi è scattato tutto”. Secondo quanto ha rivelato Elisabetta Gregoraci sembra proprio che Flavio Briatore non si comporta così per cattiveria ma solo per gestire alcune situazioni anche se ammette che non è riuscita mai a perdonarlo: “Lui non è cattivo, ma non sa gestire certe situazioni. Quella cosa non sono riuscita mai a perdonargliela. Non ero la sua priorità anche se gli sono sempre stata vicino…Ti do la mia giovinezza, un figlio e davanti a una cosa così… da lì si è rotto qualcosa”. Questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Sembra proprio di sì…



© RIPRODUZIONE RISERVATA