Elisabetta Gregoraci minaccia Selvaggia Roma/ “Io parac*la? Arriverà la diffida!”

Sono bastati pochi giorni per far scoppiare la rissa tra le “donne” di Pierpaolo Pretelli, ovvero Selvaggia Roma, entrata venerdì sera, ed Elisabetta Gregoraci. Le due si sono già scontrate, per metà, prima dell’ingresso della romana che l’ha subito accusata di aver usato il velino per mettersi in mostra e andare avanti in questo percorso. Qualche ora dopo, si è ritrovata proprio in giardino con quest’ultimo, pronta a fargli capire che fuori sta facendo una brutta figura, la figura di uno zerbino che pende dalle labbra della calabrese che fuori ha un’altra persona e che non ha intenzione di legarsi a lui in nessun modo. A quel punto la lite e lo scontro finale erano dietro l’angolo e così è stato tanto che alla fine la bella Gregoraci ha addirittura minacciato vie legali, ma cosa è successo di preciso questa volta?

Elisabetta Gregoraci minaccia Selvaggia Roma invocando il suo avvocato!

A spingere la calabrese alla reazione sembra sia stata la voglia di vendicarsi adesso che tutto sembrava dimenticato e, riferendosi alle parole e i post di Selvaggia Roma mostrati in diretta venerdì scorso, si è rivolta al suo amico avvocato: “Cataldo bisogna mandare diffide a destra e manca… Adesso ne mandiamo una anche a Selvaggia dopo quel post…”. La romana a quel punto ha risposto a tono: “Cosa?” ed Elisabetta Gregoraci non si è tirata indietro: “Amore, hai detto due cosettine e partirà la diffida…Non ti ricordi? L’hai fatto 2 giorni fa. Che parac***a. Stavi pensando ‘adesso scrivo una cattiveria ad Elisabetta Gregoraci così perché godo e voglio entrare nella casa con la cattiveria’”. E invece…



