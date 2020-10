“Elisabetta Gregoraci molto intima ex manager Francesco Chiesa Soprani”/ Signoretti rivela sms e incontri…

A Mattino5 si parla nuovamente di Elisabetta Gregoraci tirando in ballo le sue dichiarazioni su Flavio Briatore, quelle sulla morte della mamma e la sua fuga in discoteca, una cosa che non gli ha mai perdonato. Dopo il video che riassume un po’ quello che la showgirl ha detto in questi giorni nella casa, Federica Panicucci chiama in campo Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo che proprio nel suo ultimo numero ha pubblicato un’intervista all’ex manager Francesco Chiesa Soprani con il quale, a suo dire, la calabrese era molto intimo. In particolare, il direttore ha spiegato: “Elisabetta Gregoraci ha parlato davvero tantissimo del suo rapporto con Briatore, ha detto che ha fatto tanti sacrifici, che gli ha regalato un figlio, che gli ha dato dei valori…per questo abbiamo intervistato il suo ex manager tra il 2005 e il 2007 perché la conosce molto bene e di aver avuto con lei un rapporto che va molto al di là di quello con un manager”.

ELISABETTA GREGORACI E L’EX MANAGER FRANCESCO CHIARA SOPRANI MOLTO INTIMI..

Le rivelazioni di Riccardo Signoretti continuano e insinuano ancora che Elisabetta Gregoraci non abbia sposato Flavio Briatore per amore: “Avevano incontri intimi, non un fidanzamento ma una relazione intima, la conosco così bene e vi dico che non stavano insieme per amore, racconta anche la notte in cui lei conobbe l’imprenditore in un noto hotel di Milano, quella notte lei rimase a dormire con lui, la mattina dopo avrebbe detto al suo manager che di sicuro si sarebbe fidanzata con Briatore”. Il suo racconto continua rivelando anche che affidò al manager l’addio a Matteo Cambi. Qual è la verità? Adesso Signoretti spera davvero che si possa parlare di questo al Grande Fratello Vip per avere le giuste risposte. A girare il dito nella piaga ci pensa poi Maurizio Sorge convinto che lei non debba parlare di sacrifici visto gli agi che Flavio Briatore le ha dato sono sotto gli occhi di tutti.



