Elisabetta Gregoraci, Natale in Kenya/ “Io e Briatore? Stiamo sempre insieme ma…”

Elisabetta Gregoraci ha trascorso le proprie vacanze natalizie con tutta la sua famiglia, godendosi le bellezze naturali del Kenya. La vacanza esotica è stata condivisa sui social con degli scatti mozzafiato, documentando il meraviglioso mare di Malindi oltre che la sua perfetta forma fisica in bikini.

Con Elisabetta Gregoraci, oltre alla famiglia e al figlio Nathan Falco era presente anche Flavio Briatore, con il quale continua lo splendido rapporto nonostante la fine del loro matrimonio. I due infatti, dopo le ruggini iniziali, hanno ricostruito un solido rapporto d’amicizia al fine di garantire serenità anche al piccolo Nathan. Curiosa però la scelta di trascorrere il Natale lontana dal suo attuale fidanzato, Giulio Fratini, con il quale ha comunque trascorso un fine settimana a cortina prima di partire per il Kenya.

Elisabetta Gregoraci, weekend romantico con il fidanzato Giulio Fratini ma Natale divisi/ Amore finito?

Elisabetta Gregoraci in vacanza con Briatore, a Verissimo aveva detto: “No, non torneremo insieme”

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il Natale anche con il suo ex marito, confermando l’ottimo rapporto instaurato come detto in occasione dell’ultima intervista rilasciata a Verissimo. Alle domande in merito di Silvia Toffanin ha spiegato: “Io e Flavio ci vogliamo molto bene, abbiamo molto rispetto l’uno dell’altro”. Ha però confermato di non aver intenzione di tornare con l’imprenditore, motivando la vicinanza con l’affetto che non può svanire.

Flavio Briatore e Nathan Falco ex marito e figlio Elisabetta Gregoraci/ "Ancora famiglia"

Elisabetta Gregoraci ha poi elogiato il loro atteggiamento dopo la rottura, in riferimento al piccolo Nathan Falco: “Siamo stati bravi, dopo sei anni posso dirlo. La showgirl ha invece cercato di eludere le domande sulla nuova love story con Giulio Fratini, motivando la poca voglia nell’argomentare per questioni scaramantiche. “E’ un periodo molto felice della mia vita, ma quando mi vivo le cose sono scaramantica”.

