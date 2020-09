Elisabetta Gregoraci non entra al Grande Fratello Vip 5?/ “Ingresso rimandato per…”

È stata già nominata in più occasioni all’inizio di questa prima puntata del Grande Fratello Vip e il suo ingresso nella Casa è attesissimo ma, al contrario di quanto è stato annunciato, pare che non ci sarà. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, che Alfonso Signorini ha annunciato in arrivo per questa sera cosa che, stando agli ultimi rumor, potrebbe però cambiare proprio all’ultimo minuto. Secondo quanto riporta TvBlog, l’ingresso della Gregoraci nella Casa è rimandato alla seconda puntata. “giungono voci ed indiscrezioni rispetto ad una situazione particolare che si starebbe verificando dietro le quinte di questo celebre reality show.” riporta infatti la fonte, che continua “Pare infatti che fra il gruppo di concorrenti destinati all’ingresso nella puntata di questa sera (il secondo plotone di concorrenti entrerà venerdì) non ci sarà Elisabetta Gregoraci.”

Elisabetta Gregoraci, rimandato l’ingresso nella Casa: ecco perché

Elisabetta Gregoraci “sarebbe dovuta entrare questa sera ma pare che ciò non avverrà.” si legge ancora sul portale, che spiega, infine, le motivazioni di questo cambiamento dell’ultimo minuto. “Sembra infatti, dalle informazioni che ci sono giunte pochi minuti fa, che Elisabetta Gregoraci, per motivi personali non entrerà stasera nella casa del Grande fratello. Secondo quanto apprendiamo dovrebbe entrare nella seconda puntata in onda venerdì 18 settembre 2020.” Cosa è accaduto di così importante da cambiare le carte in tavola a diretta iniziata? La spiegazione potrebbe arrivare proprio da Signorini nel corso della puntata.



