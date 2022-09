Elisabetta Gregoraci, nuovo amore con Giulio Fratini?/ Al centro del gossip, le polemiche e gli attacchi

Elisabetta Gregoraci, tra le protagoniste di Nudi per la vita

Tra i volti noti del mondo della televisione che prenderanno parte a programma Nudi per la vita, spicca il nome di Elisabetta Gregoraci. La showgirl con una discreta carriera televisiva alle spalle, vanta un crescita professionale che l’ha vista ricoprire diversi ruoli per programmi più o meno noti. In particolare, il suo nome è spesso accostato a quello del suo ex marito, Flavio Briatore, con il quale ha avuto anche il figlio Nathan Falco. Negli ultimi giorni la Gregoraci è stata al centro di una piccola bufera social; nello specifico, ha scelto di postare una foto veicolata da un messaggio ad effetto. Proprio un errore nella citazione non è passato inosservato ai tantissimi seguaci e utenti della rete, che senza considerare il possibile errore di battitura sono partiti subito all’attacco.

Il volto della televisione ha infatti deciso di mostrarsi sorridente su Instagram aggiungendo una frase di Frida Khalo che avesse un significato denso di interpretazioni. Purtroppo però, probabilmente per distrazione, ha scritto erroneamente “Grida” piuttosto che “Frida”. Nonostante il buon senso di molti, altri sono partiti all’attacco con frasi offensive e denigratorie per un semplice errore di battitura.

Elisabetta Gregoraci: nuovo amore con Giulio Fratini?

In una recente intervista rilasciata al settimanale F, Elisabetta Gregoraci ha voluto passare in rassegna alcuni tasselli nevralgici della sua carriera, analizzando ogni passo con estrema lucidità e fierezza. Nello specifico, la showgirl ha affermato di essere assolutamente contenta e soddisfatta dei passi che hanno scandito la sua crescita professionale; ogni esperienza le è ha donato un insegnamento oltre ad averle aperto nuove porte e opportunità prima inesplorate. “Rifarei tutto quello che ho fatto nel corso della carriera. Anche il GF Vip è stata una esperienza utile, ha ampliato il mio pubblico e mi ha fatta conoscere in modo meno superficiale. So che su di me ci sono tanti pregiudizi e in quel programma molti mi hanno scoperta in un modo più autentico“, ha detto durante l’intervista. Dal punto di vista sentimentale, dopo i dissapori con Briatore, sembra aver trovato nuovamente l’amore e la passione grazie a Giulio Fratini.

