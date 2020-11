Elisabetta Gregoraci, nuovo messaggio da Rio?/ Lei nega ma Pretelli capisce tutto!

Un nuovo (o quasi) mistero aleggia nella Casa del Grande Fratello Vip. La protagonista è ancora una volta lei: Elisabetta Gregoraci. La conduttrice solo poche ore fa ha ricevuto un nuovo messaggio aereo che ha scatenato non poche perplessità fuori e dentro la Casa. Lo striscione conteneva due nomi, “Luce e Charlotte”, separate soltanto da un cuore con una R rossa, che si distingueva dunque dalle altre lettere. Dopo un’iniziale perplessità, la Gregoraci ha affermato che si trattasse di due sue care amiche: “Sono due mie amiche si chiamano così. Grazie ragazze, mi mancate, appena esco andremo a Parigi per il nostro weekend“. Non è parso affatto convinto Pierpaolo Pretelli che, come il web, si è focalizzato su quella “R” maiuscola e rossa.

Elisabetta Gregoraci mentre ancora su Rio? Dal web le ipotesi sul messaggio aereo

Il pensiero è andato allora subito a colui che nel precedente messaggio aereo si è firmato ‘Rio’, nome fittizio dietro al quale si celerebbe quello di Stefano Coletti, suo presunto fidanzato fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. E Pretelli non l’unico a credere che la Gregoraci stia nuovamente nascondendo qualcosa: dal web c’è chi fa notare che “Luce e Charlotte sono i nomi delle gemelle che Elisabetta vorrebbe” e che “La R rossa è palesemente quella di Rio”. Una vicenda che potrebbe essere dunque discussa questa sera al Grande Fratello Vip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA