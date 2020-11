Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020 a rischio nomination?

Elisabetta Gregoraci è di nuovo salva. La calabrese non è finita in nomination per questo lunedì sera e non è nemmeno tra i preferiti del pubblico, anzi. La sua mancata eliminazione ha fatto discutere in questi giorni nella casa tanto che Tommaso Zorzi si è detto un po’ dubbioso riguardo alla non eliminazione della bella showgirl rispetto a Guenda Goria. Lui stesso da dentro la casa si è accorto che qualcosa non va e non sa ancora che fuori dalla casa è scoppiata una vera e propria bufera che ha travolto la produzione del Grande Fratello Vip 2020. In molti sono convinti che ci siano stati dei brogli. Alcuni hanno puntato il dito contro l’orario ritardato di chiusura del televoto mentre altri hanno mostrato sui social una serie di indirizzi email che sarebbero fake, gli stessi che sono stati usati per votare per evitare l’uscita di Elisabetta Gregoraci. Ma dove sta la verità? Al momento sembra proprio che la bella showgirl sia destinata a rimanere nella casa almeno fino a venerdì (se finirà in nomination questa sera) con buona pace del pubblico che dovrà fare i conti con il suo discusso comportamento.

Elisabetta Gregoraci parcheggia Pierpaolo Pretelli e punta la Orlando: “Cattiva!”

In questi due giorni lei e Pierpaolo Pretelli non ci hanno regalato le solite scene da romanzo rosa, come lo ha etichettato con disprezzo Antonella Elia, ma siamo sicuri che tutto cambierà se la calabrese finirà in nomination. In questo fine settimana, la bella morettina ha avuto il suo bel da fare criticando Stefania Orlando rea di essere stata molto cattiva con lei riferendosi alle parole che ha usato in diretta per spiegare la sua amicizia particolare con Pierpaolo Pretelli che, a suo dire, sarebbe falsa, solo un modo per rimanere a galla nella casa del Grande Fratello Vip 2020 in cui fa davvero poco e niente. A complicare le cose ci ha pensato Paolo Brosio. Contravvenendo al regolamento del reality, il giornalista non solo ha raccontato agli altri alcune notizie relative al Covid e al calcio, ma ha raccontato anche che il programma andrà in onda fino a febbraio. A quel punto la Gregoraci si è detta pronta ad andare via perché lei a Natale vuole stare con suo figlio. Lascerà la casa di sua spontanea volontà?



