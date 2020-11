Elisabetta Gregoraci: “Petrelli ce l’ha grosso, Zelletta nulla di che…”/ Andrea “io ho il trucco…”

Nella casa del Grande Fratello Vip niente passa inosservato. Stanotte Elisabetta Gregoraci ha commentato la prestanza fisica di Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne, che camminava in slip nella camera da letto arancione. “Mi spiace, ma niente di che…”, ha detto Elisabetta Gregoraci senza troppi peli sulla lingua. Il ragazzo non si è lasciato scomporre dalla battuta e ha risposto con ironia: “Cara Elisabetta, io ho il trucco… Ho le p**e grosse”. La ex di Flavio Biatore ha voluto ribattere ancora: “Pierpaolo batte tutti…”. Ancora una volta il fidanzato di Natalia Paragoni, ha ribattuto: “Pierpaolo c’ha un bel… dipende dal prolungamento capisci? Se è elastico o meno” . In camera c’erano anche Dayane Mello e Rosalinda Cannavò che hanno fatto fatica a trattenere le risate ascoltando i discorsi dei coinquilini.

ELISABETTA GREGORACI: BATTUTE SU ANDREA ZELLETTA E PIERPAOLO PRETELLI

Dayane Mello, dopo aver ascoltato il piccante botta e risposta tra Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta, si è subito alzata dal letto per scompigliare i capelli a Pierpaolo Pretelli, sdraiato nel letto dietro di lei: “Dayane, non ti svegliare tutta d’un tratto…”, le ha detto l’amica Rosalinda generando le risate del resto del gruppo. L’ex di Briatore ha poi chiuso la discussione con un laconico: “Ma qua dentro non si capisce niente…”. Sui social le battute di Elisabetta Gregoraci sulla prestanza dell’ex tronista di Uomini e Donne e dell’ex velino, non sono state molto apprezzate: “Se ne andasse la Grecoraci tanto lei vuole uscire per andare nei studi dalla d’Urso a loro gli manca la notorietà” e ancora “Fine, ecco si è rivelata per quello che è… miss Montecarlo, un’eleganza“.



