Elisabetta Gregoraci piange a Nudi per la vita: “Mamma Melina morta a 37 anni”/ “Tumore aggressivo, io oggi…”

Elisabetta Gregoraci ricorda mamma Melina a Nudi per la vita: “Morta per un tumore aggressivo”

Elisabetta Gregoraci non trattiene le lacrime durante la sua avventura a Nudi per la vita quando racconta il dramma vissuto da sua madre Melina. La donna è morta molto giovane proprio a causa di un tumore al seno. Il ricordo di quelle sofferenze arriva prepotente quando il gruppo di donne, guidate da Mara Maionchi, viene portato a cospetto di dottoresse esperte del tumore al seno per affrontare l’argomento.

“Mia mamma non ce l’ha fatta, aveva 37 anni e il suo tumore era molto aggressivo. – ha ricordato la Gregoraci con le lacrime agli occhi e spiegando inoltre che – Avevo 15 anni, io ero bambina. Oggi sono una Elisabetta diversa, matura subito, perché ho perso il mio punto di riferimento, la persona più importante della mia vita.”

Elisabetta Gregoraci ricorda la mamma: “Non voglio vivere nell’angoscia di stare male come lei”

Elisabetta Gregoraci si controlla ogni anno: “Non voglio però vivere con l’angoscia di poter vivere quello che ha vissuto mia madre“, ha spiegato alle telecamere di Nudi per la vita. In un momento precedente, Elisabetta si è poi sfogata di fronte alle compagne d’avventura, dichiarando: “Sono una donna che seppur giovane è come se avesse vissuto tante vite. Ero al topo poi sono caduta nel baratro. Anche da ragazzina ho vissuto momenti difficili, facevo sempre cose per non deludere le persone o essere giudicata, alla fine ti accorgi che vivi la vita di un’altra persona e non la tua. Comprendi così che ti devi liberare da tutto questo.”

