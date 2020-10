Elisabetta Gregoraci piange con Pierpaolo Pretelli/ “Ci sono segreti che non puoi…”

Duro confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo aver pianto per l’ex moglie di Flavio Briatore, Pretelli accetta di parlare tranquillamente dalla Gregoraci a cui confessa di essersi sentito preso in giro. Ad averlo ferito è stato il filmato mostrato in diretta da Alfonso Signorini in cui la Gregoraci, mentre parlava con lui attraverso la parete che divide la casa dal cucurio, si rivolge alla telecamere battendosi il petto e lanciando un segnale al mondo esterno. “Non siamo fidanzati e non ho il diritto di incaz*armi. Ti avrei dedicato un boeing con su scritto – la cosa più bella del mio GF”, ammette Pierpaolo. “Allora perchè stasera mi hai trattato così?”, chiede la Gregoraci. “Non volevo trattarti male”, replica Pierpaolo che poi stringe a sè Elisabetta.

ELISABETTA GREGORACI, SEGRETI INCOFFESABILI? LA CONFESSIONE A PIERPAOLO PRETELLI

Stretta tra le braccia di Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci confessa di non aver raccontato tutto della sua vita in queste settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020. “Ci sono cose che non puoi capire”, sospira Elisabetta mentre cerca di allontanare la tensione godendosi l’abbraccio dell’ex velino. “Sei importante per me, davvero. Quando ti guardo negli occhi so quello che sei, solo che quel video mi ha fatto impazzire”, ammette Pierpaolo. “Non mi sono sentita protetta. Ti dirò fuori da qui”, aggiunge la Gregoraci lasciando intendere che si sarebbe aspettata più protezione e sostegno da parte di Pierpaolo con cui ha stretto un legame forte e particolare sin dal primo giorno. L’atteggiamento della Gregoraci, tuttavia, ha mosso critiche all’interno della casa con Tommaso Zorzi che l’ha esortata ad essere chiara con Pretelli per evitare di illuderlo e farlo soffrire. Cliccate qui per vedere il video.



© RIPRODUZIONE RISERVATA