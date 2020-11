Elisabetta Gregoraci/ Piange per Nathan Falco e attacca Dayane Mello

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020 attacca Dayane Mello

Elisabetta Gregoraci finalmente ha capito di essere al Grande Fratello Vip 2020 e di doversi mettere in gioco e dopo aver messo di nuovo dei paletti nella sua liason con Pierpaolo Pretelli si è potuta concentrare su altro per la gioia dei suoi fan e di coloro che l’hanno criticata in questi due mesi. La bella calabrese è comunque finita al centro delle polemiche perché continua a pensare qualcosa su un concorrente della casa e ad evitare di dirglielo faccia a faccia, cosa che le ha fatto notare anche Tommaso Zorzi. Ma di cosa stiamo parlando e, soprattutto, di chi? Di Dyane Mello, ovvio. Ormai in casa le discussioni sono all’ordine del giorno con lei ma la Gregoraci sembra fare un po’ il doppio gioco e se quando è con la modella la invita a dimenticare quanto è successo con Francesco Oppini e andare avanti, appena lei gira l’angolo si dice convinta che lei stia giocando. Proprio parlando a letto con Pierpaolo Pretelli, la bella calabrese ha ammesso di non essere molto convinta della limpidezza di Dayane Mello sulla sua volontà di chiarire con Francesco Oppini ma il suo compagno di avventura sembra volersi defilare dalla cosa dicendosi amico di quest’ultimo e mai in tensione con la modella brasiliana ma la Gregoraci insiste dicendosi certa che Dayane sia una stratega, che faccia il suo gioco e abbia i suoi piani. Alla fine la Gregoraci ci vede qualcosa di poco limpido riguardo alla sua voglia di riavvicinarsi ad Oppini soprattutto visto che i due si sono detti molte cose poco carine, che abbia ragione? Pierpaolo è convinto che lei voglia farlo solo per dare un messaggio positivo alla figlia.

Elisabetta Gregoraci piange per Nathan Falco al Grande Fratello Vip 2020

Ed è proprio sui figli che, in un altro frangente, Elisabetta Gregoraci si scioglie in lacrime. Il vizietto delle lettere ha tenuto impegnati i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2020 in questi giorni, ed è proprio scrivendo al suo Nathan Falco, che la calabrese si è sciolta in lacrime mostrando finalmente un altro lato di sè. Al grido di Ciao Nathan, vita mia, la calabrese inizia a scrivere questa lunga lettera al figlio piangendo di nascosto dagli altri e asciugandosi subito le lacrime quasi a non volersi far vedere nel suo lato più fragile ed emozionato. Il pubblico apprezzerà questa volta oppure avrà da criticare? La lettera arriverà a Nathan o finalmente per lei ci sarà un’emozionante incontro o messaggio proprio da parte del figlio? Lo scopriremo nella puntata in onda oggi del Grande Fratello Vip 2020.



