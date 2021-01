Elisabetta Gregoraci: “Pretelli e Salemi? Mi auguro sia vero”/ Torna al GF Vip e…

Elisabetta Gregoraci torna ancora una volta nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto con Pierpaolo Pretelli. Entrambi, prima di incontrarsi, danno un opinione su quanto accaduto in queste ultime settimane. “Tra me e Pierpaolo non c’è mai stata una storia d’amore ma un’amicizia bellissima. Il rapporto che ha con Giulia è chiaramente totalmente diverso. Se loro sono felici, sono felici tutti. Se ci credo? Mi auguro che sia vero!” ha dichiarato la Gregoraci, lanciando la chiara stoccata alla coppia. D’altro canto, anche Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di dire la sua a Signorini: “Elisabetta? Non siamo mai stati una coppia! Io non rinnego quello che ho vissuto e provato per Elisabetta, io ho seguito il mio istinto. Lei con me è stata chiara a tratti, ho sognato ma quel sogno è rimasto lì.”

Pierpaolo Pretelli deluso dal fratello Giulio che “preferisce2 Elisabetta Gregoraci

A Pierpaolo Pretelli è stata poi mostrata una parte dell’intervista rilasciata da suo fratello Giulio, in cui quest’ultimo si dice più affezionato alla Gregoraci che felice della storia con Giulia Salemi. Parole che lasciano l’amaro in bocca a Pierpaolo: “Mio fratello male male davvero!”, le parole del gieffino. Intanto nel cucurio, Elisabetta si prepara a fare il suo ingresso nella Casa e ad avere un nuovo confronto con Pierpaolo. Chissà che non arrivi anche Giulia Salemi…



© RIPRODUZIONE RISERVATA