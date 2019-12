Elisabetta Gregoraci/ “Prima o poi lo farò pagare a Teo Mammuccari…” (Domenica in)

Elisabetta Gregoraci si prepara a salutare il 2019 nel salotto di Domenica In. Lo fa a pochi giorni dalla chiacchieratissima immagine postata sui social che la immortala accanto al suo ex marito, Flavio Briatore e il loro unico figlio, Nathan Falco, un’immagine che nei giorni scorsi ha inevitabilmente scatenato il chiacchiericcio del gossip. Sono in molti, infatti, a sperare che tra i due ex coniugi, distanti ormai da molto tempo, possa finalmente tornare il sereno. Lo scatto, però, ha contribuito in particolare a mettere a tacere le voci su quella frecciatina, “Fa rabbrividire”, che la showgirl ha riservato a Benedetta Bosi, colei che, a quanto pare, avrebbe avuto un breve flirt con il pare di suo figlio. Tuttavia, oggi quel periodo è ormai soltanto un lontano ricordo ed Elisabetta Gregoraci, forte di un legame che trascende le promesse nuziali, si gode la ritrovata serenità familiare.

ELISABETTA GREGORACI “SFOGLIANDO GLI ALBUM DI FOTO…”

Elisabetta Gregoraci ama immortalare il suo piccolo Nathan con scatti quotidiani che custodisce gelosamente negli album di famiglia. Nei giorni scorsi, dagli archivi di qualche anno fa, ha tirato fuori un’immagine divertentissima, che ritrae il suo bambino, all’età di tre anni, con indosso una t-shirt molto divertente: “scusate per il look, ma la mia mamma è super fashion”, si legge, in particolare, sulla maglia. “Aveva tre anni, adesso ha nove anni, è grande, è cresciuto e mi dà anche meno baci”, ha spiegato Elisabetta Gregoraci parlando a La Vita in Diretta dello scatto pubblicato su Instagram. “Sfoglio molto gli album, mi piace tanto fare le foto, ogni giorno – ha aggiunto la showgirl – faccio una foto a Nathan, perché mi piace vedere molto la sua crescita, e sfogliando gli album insieme a lui ho visto questa foto: era simpatico, piccolino, riccioletto, con questa maglia e ho voluto postarlo”.

ELISABETTA GREGORACI: “TEO MAMMUCCARI? PRIMA O POI GLIELA FARÒ PAGARE”

Elisabetta Gregoraci, complice uno scherzo architettato da Teo Mammuccari, in passato è stata l’involontaria protagonista di una vicenda piuttosto spiacevole. Ai tempi di Libero, programma in onda su Rai 2 tutto dedicato agli scherzi telefonici, il padrone di casa ha pensato bene di fornire in diretta il suo numero di telefono personale e quello dell’altra co-conduttrice Ilaria Spada, costringendo entrambe a correre immediatamente ai ripari: “Fu un disastro”, ha ricordato la Gregoraci nell’intervista concessa a La Vita in Diretta, “lui ama fare quegli scherzi ed è successo il delirio, il mio telefono e quello di Ilaria ha cominciato a squillare all’impazzata, ma non puoi capire. Io non ho più acceso il mio telefonino da allora, dopo due minuti e mezzo – ha aggiunto – ho cambiato numero di telefono perché era impossibile, lui ha dato in diretta il nostro reale numero di telefono, ma prima o poi – ha concluso – gliela farò pagare!”.



