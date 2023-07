Elisabetta Gregoraci, proposta di matrimonio dal fan: “Mi sposi?”/ Reazione dal palco del Battiti Live 2023

Elisabetta Gregoraci e l’inaspettata proposta di matrimonio

Inaspettata proposta di matrimonio per Elisabetta Gregoraci che è sempre più amata dal pubblico del Battiti Live e che, in occasione dell’ultima tappa dell’edizione 2023 che si è tenuta nella splendida cornice di Gallipoli, è stata sommersa dall’affetto dei fan, in particolare da un fan letteralmente innamorato di lei. Felice e grata per l’affetto ricevuto dal pubblico pugliese che, ormai da anni, la accoglie a braccia aperte, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video riassuntivo della serata mostrando tutto l’affetto ricevuto dai fan che la stavano aspettando.

Da parte sua, la conduttrice è stata super disponibile con tutti regalando sorrisi e selfie. Tuttavia, se la maggior parte dei fan ha mostrato tanto affetto sincero nei confronti della Gregoraci, c’è anche chi ha ammesso di essere innamorato chiedendole addirittura di sposarlo.

La reazione di Elisabetta Gregoraci alla proposta di matrimonio

Durante l’ultima tappa del Battiti Live 2023, un ragazzo ha pensato bene di attirare l’attenzione di Elisabetta Gregoraci in modo insolito e speciale. Durante lo show, mentre sul palco si alternavano i vari artisti, un ragazzo presente tra il pubblico ha mostrato il suo cellulare mentre sullo schermo scorreva la frase “Mi sposi?”.

Sorrisi, incredulità e tanta riconoscenza da parte della Gregoraci che non perde occasione per ringraziare i fan che le dimostrano ogni volta che la incontrano e a cui lei dedica sempre un po’ di tempo anche solo per un saluto o scattare un selfie.

