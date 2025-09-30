Elisabetta Gregoraci, chi è: ex moglie di Flavio Briatore, insieme hanno avuto il figlio Nathan Falco. La modella reduce dalla Milano Fashion Week

Elisabetta Gregoraci continua a tenere banco con la sua vita privata nel mondo del gossip. Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, infatti, la modella e showgirl è molto corteggiata: la sua bellezza non è infatti passata inosservata. Dopo aver vissuto alcune storie d’amore, attualmente sembra essere single e molto concentrata solamente sul suo grande amore, Nathan Falco Briatore, il figlio avuto proprio dal marito: dopo la fine del suo matrimonio, infatti, ha vissuto una storia con Giulio Fratini che però si è conclusa dopo circa un anno.

Il motivo della rottura? Secondo il settimanale Oggi, “Fratini mal tollerava la presenza ingombrante di Flavio Briatore nella vita di Elisabetta”. Oggi Elisabetta sarebbe single e concentrata sul suo unico grande amore, Nathan Falco, il figlio nato da Briatore, che attualmente vive in Svizzera dove si è trasferito a 14 anni per frequentare il collegio. Una mancanza forte quella di Nathan Falco nella vita di Elisabetta, molto legata al figlio: nonostante questo, la modella ha sempre raccontato di come abbia fatto questo sacrificio di allontanarsi da lui per il bene del figlio.

Elisabetta Gregoraci, chi è: incanta alla Milano Fashion Week

Solo pochi giorni fa Elisabetta è stata protagonista della Milano Fashion Week, incantando tutti nei look dei brand più richiesti e apprezzati. “In passerella leggerezza e forza, come le ali di una farfalla, simbolo di libertà, trasformazione e di non aver paura di cambiare forma pur rimanendo sempre sé stesse!” ha scritto in un post social la splendida Elisabetta, che invece nella giornata di ieri ha fatto tappa a Montecitorio come testimonial della LILT per la lotta ai tumori. Una professionista dunque impegnata in più ambiti e contesti e non solamente in quello della moda. Il tema delle malattie, poi, sta particolarmente a cuore a Elisabetta Gregoraci, che ha perso la mamma da giovanissima proprio a causa di un tumore.

