Elisabetta Gregoraci qual’è il suo segreto?/ A rischio squalifica, messaggi in codice a Pierpaolo Petrelli

Elisabetta Gregoraci potrebbe tornare ad essere la protagonista anche della nuova puntata del GF Vip. Il motivo sarebbe da addebitare ad una serie di messaggi in codice scambiati nei giorni scorsi con Pierpaolo Pretelli, al quale potrebbe aver svelato dei segreti inconfessabili, almeno in diretta tv. E proprio questo potrebbe costarle la squalifica. Ma qual è la reale ragione? Ebbene, secondo il regolamento del reality condotto da Alfonso Signorini, non sarebbe possibile comunicare in codice tra i concorrenti, da qui l’ipotesi paventata anche dal popolo social, di una imminente squalifica a scapito dell’ex moglie di Flavio Briatore, o quantomeno un provvedimento disciplinare per non aver rispettato questo punto del regolamento. Probabilmente spinta dal desiderio di confidarsi con l’ex Velino, la conduttrice alcune notti fa ha approfittato del silenzio nella Casa per confidarsi con Pretelli e rivelargli anche alcuni scottanti segreti della sua vita. E’ evidente che quanto contenuto nelle sue confessioni farebbe riferimento ad un lato molto privato della Gregoraci che vorrebbe tenere lontano dagli occhi indiscreti ma onnipresenti del Grande Fratello, anche se così facendo potrebbe mettere a rischio la sua permanenza nella Casa.

ELISABETTA GREGORACI RISCHIA LA SQUALIFICA PER I MESSAGGI IN CODICE

Elisabetta Gregoraci ha scelto un linguaggio in codice per confidare a Pierpaolo Pretelli alcuni segreti che avrebbe fatto fatica a dire a voce. Per farlo, come rivela il portale GossipeTv, ha usato il palmo della mano dell’ex Velino sulla quale ha “scritto” con il suo dito la confidenza che ha particolarmente stupito Pierpaolo al punto da farlo esclamare: “Ma che ca..o dici? Ho capito bene?”. A quel punto Elisabetta avrebbe ribattuto spronandolo a rivolgersi a tale Piera, la psicologa che accompagna i gieffini nel loro percorso interiore durante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia. E’ inevitabile che proprio quel dialogo in codice abbia scatenato la curiosità degli utenti social e non è da escludere, oltre alla possibile squalifica della Gregoraci anche un chiarimento in diretta incalzato proprio dal padrone di Casa che già nella precedente puntata aveva spronato la conduttrice calabra ad essere sincera rispetto ai suoi sentimenti nei confronti del giovane corteggiatore.



