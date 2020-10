Elisabetta Gregoraci, quali sono i segnali al presunto “fidanzato”?/ I colpetti al cuore per Rio..

Elisabetta Gregoraci è sempre più protagonista in questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Da settimane si parla di presunto flirt con Pierpaolo Pretelli eppure, finora, l’ex velino si è beccato più di un due di picche dalla nota conduttrice. Dal web sono così arrivate le prime critiche per la Gregoraci, che starebbe ‘illudendo’ Pierpaolo al fine di fare spettacolo, ma è sempre dal web che arriva una segnalazione importante su Elisabetta, che potrebbe cambiare le carte in tavola. Ogni qual volta si parla d’amore o si insinua un flirt tra Elisabetta e Pierpaolo in diretta, la Gregoraci si dà dei colpetti al petto, vicino al cuore. Un gesto ripetuto più volte che è saltato poi agli occhi di tutti ed è stato messo poi in evidenza, con tanto di video, dal profilo de IlMenestrelloh.

Chi è Rio, il presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci?

Elisabetta Gregoraci, dunque, avrebbe un fidanzato segreto ed è a lui che invierebbe segnali come per tranquillizzarlo ogni qual volta si parla d’amore o di avvicinamenti pericolosi nella Casa. Ma è proprio nelle ultime ore che in merito a questo è giunta un’altra novità. Per la conduttrice di Battiti Live è arrivato un nuovo messaggio aereo con la scritta: “Roma mi manchi tanto. Rio però”. È stata proprio la Gregoraci a svelare che il messaggio fosse per se ed è stata Guenda Goria ad interpretare “Roma”, affermando che “è amor al contrario”. Dunque Rio potrebbe essere il soprannome del fidanzato della Gregoraci. Ma chi è? Le ultime indiscrezioni indicano il pilota automobilistico Stefano Coletti.

Vedete i colpetti che si da Elisabetta quando parla di Pierpaolo? Sono i segnali per il ragazzo fuori.

Notateli da oggi in poi li fa sempre.#GFvip pic.twitter.com/8TYi4whQuo — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) October 16, 2020





