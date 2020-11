Elisabetta Gregoraci/ Riavvicinamento con Pierpaolo Pretelli? “Sei monello…” (GF Vip)

Dopo gli scontri dei giorni scorsi, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono ritrovati nuovamente complici. Galeotta è stata la cucina del Grande Fratello Vip, dove i due (ex?) “amici speciali” si sono ricongiunti proprio durante il lavaggio dei piatti, tentando un seppur timido riavvicinamento. L’ingresso di Selvaggia Roma ha in qualche modo portato ad un allontanamento tra la conduttrice e l’ex Velino che però continua ad essere sempre molto apprensivo nei riguardi della donna. Tra un piatto lavato ed una canzoncina accennata sottovoce, alla fine Elisabetta ha rotto il ghiaccio commentando: “Ieri è stata divertente la serata no?”. Pierpaolo ha ricordato l’imitazione da lui stesso fatta di Tommaso Zorzi e che ha particolarmente divertito il resto dei coinquilini, ed anche la Gregoraci ha ammesso di essere stato molto bravo, soprattutto quando ha riproposto la versione dell’influencer con i tacchi: “Era uguale!”. I due hanno poi conversato sugli altri compagni, commentando l’abbattimento di Enock in vista della nuova puntata del Grande Fratello Vip di stasera. Il lavaggio delle stoviglie è stato particolarmente lungo e i due amici non sono riusciti a fare a meno di stuzzicarsi.

ELISABETTA GREGORACI E PIERPAOLO PRETELLI: NUOVO RIAVVICINAMENTO?

La ex moglie di Flavio Briatore ha svelato di aver rischiato di tagliarsi a causa di un coltello e Pretelli ha subito colto la palla al balzo per lanciarle una frecciatina: “Dai, colpiscimi!”. “Addirittura?”, ha domandato la conduttrice. “Tanto ormai, che c’ho da dare io qua”, ha replicato malizioso Pierpaolo prima di abbracciare teneramente Elisabetta che si è lasciata scappare: “Sei monello, sei…”. Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli continua ad essere al centro dell’attenzione. Ci sarà davvero un futuro tra loro fuori dal Grande Fratello Vip? Il giovane sembra solo in parte aver accettato questa sorta di “tregua”, alternando momenti di avvicinamento ad altri di silenzio. Lei, di contro, continua ad essere coerente sciogliendosi però ad ogni tentativo del ragazzo di fare un passo in più ma sapendo bene qual è il momento di fermarsi. La Gregoraci proprio nei giorni scorsi, confrontandosi con Selvaggia Roma aveva spiegato cosa rappresentasse per lei l’ex Velino nel suo percorso all’interno del Grande Fratello Vip: “Io sono stata chiara da subito, ti accorgerai con il tempo che qua dentro è importante avere un punto di riferimento”. Proprio l’amicizia con il ragazzo è stata utile ad affrontare meglio la convivenza forzata, trovando proprio in lui quell’appoggio fondamentale, nonostante le liti e gli screzi. I “paletti” imposti sin dal principio, però non accennano a cadere neppure di fronte alle recenti tenerezze di Pretelli.



