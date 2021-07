Elisabetta Gregoraci ricorda mamma Melina/ “Via da me, mi manchi ogni giorno di più”

Pochi giorni fa, prima di salire sul palco di Battiti Live per dare il via alla registrazione della terza puntata dello show musicale di Italia 1, Elisabetta Gregoraci ha postato sul suo profilo Instagram un triste messaggio che ha attirato l’attenzione dei fan. Si tratta di una foto in cui la nota conduttrice è insieme a sua mamma, Melina, purtroppo morta dieci anni fa dopo aver combattuto contro un tumore. Per il decimo anniversario di questo triste giorno, Elisabetta ha voluto ricordare la sua mamma con uno scatto e le parole di una figlia che sente la profonda mancanza della sua mamma. “Odio questo giorno maledetto che ti ha portato via da me… odio questo numero… ovunque tu sia, sappi che mi manchi… sempre tanto, ogni giorno di più. Ti amo mamma”, sono state le parole della Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci e la sorella Marzia ricordano mamma Melina

Elisabetta Gregoraci non è stata l’unica a ricordare mamma Melina e dedicarle un pensiero ricco di amore e, al contempo, di dolore. Anche Marzia, sorella minore di Elisabetta, ha voluto condividere su Instagram un messaggio molto toccante. Eccolo: “Tu la mia fonte d’ispirazione, tu la mia guida, tu la mia forza e la ragione di ogni cosa. Manchi mamma, ma sono sicura che tu stai bene e vegli su di noi. 10 anni senza te ma sempre con te”. Parole che hanno scatenato l’affetto dei tanti fan della conduttrice, che le hanno così dedicato messaggi di vicinanza e di affetto, oltre che di ricordo per la mamma scomparsa.

