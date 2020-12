Elisabetta Gregoraci rimane chiusa fuori in diretta!/ Arrivano i pompieri e…

Esilarante dietro le quinte in diretta social ieri sera per la gioia dei fan di Elisabetta Gregoraci. La bella showgirl ieri ha ballato in diretta al Grande Fratello Vip 2020 ma quando le luci della trasmissione si sono spente, è tornata a casa mentre in diretta social commentava la cosa con Enock e Francesco Oppini. I tre continuano a regalarci delle vere e proprie chicche sui social e i fan ne sono felici ma mai avrebbero pensato che presto la showgirl sarebbe stata protagonista di un vero e proprio siparietto che ha tenuto tutti con il fiato sospeso (tra le risate). Arrivata davanti alla porta di casa, la Gregoraci non è riuscita ad aprire e così ha deciso di chiedere aiuto: “Qualcuno venga ad aiutarmi” e a quel punto Oppini ha subito commentato divertito: “Flavio Briatore ha cambiato la serratura!”.

Elisabetta Gregoraci rimane chiusa fuori in diretta e poi..

Le cose non si sono messe bene per Elisabetta Gregoraci che continuava ad andare avanti e indietro mentre ogni tanto si scioglieva in una risata. Alla fine ha posato il telefono a terra e ha provato ad aprire, sbattere e spingere anche con i piedi ma non c’è stato niente da fare. Alla fine la calabrese ha chiamato i pompieri, almeno secondo quanto lei stessa ha raccontato sulle storie di Instagram mostrando poi il suo latte e biscotti. Sembra che erano quasi le 4 del mattino quando la showgirl è riuscita ad entrare in casa proprio grazie all’arrivo dei Vigili che l’hanno aiutata. Tutto è bene quel che finisce bene e la Gregoraci rimane la queen indiscussa non solo nello studio del Grande Fratello Vip ma anche fuori.



