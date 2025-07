Elisabetta Gregoraci in vacanza con l'ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco: il quadretto familiare sotto il sole di Mykonos, come racconta Chi

Elisabetta Gregoraci, vacanze in famiglia con Flavio Briatore e Nathan Falco

La fine di una storia d’amore può lasciare strascichi negativi nella coppia, oppure, più semplicemente, può tenerla legata nonostante il sentimento sia svanito. Lo sa bene Elisabetta Gregoraci che, dopo la rottura con l’ex marito Flavio Briatore e alcune tensioni del passato, ha saputo ricostruire con lui un buon rapporto anche e soprattutto per il bene del loro figlio, Nathan Falco. La coppia ha accantonato i dissapori del passato e si è concessa la possibilità di ritrovare un equilibrio, un’armonia, anche nel rispetto del grande amore che li ha legati.

Lo dimostrano anche le foto pubblicate dal settimanale Chi, nel nuovo numero da oggi in edicola, che illustrano la famiglia riunita in vacanza. La conduttrice e l’imprenditore si sono ritrovati assieme al figlio Nathan Falco e hanno trascorso qualche giorno di vacanza sotto il sole di Mykonos, nello splendido e cristallino mare della Grecia, a bordo dello yacht Force Blue. Una vacanza a tre che vede la famiglia nuovamente riunita, sorridente e solare.

Elisabetta Gregoraci e la ritrovata armonia con l’ex marito Flavio Briatore

Come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi, Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore si sono ritrovati assieme al figlio Nathan Falco per una vacanza di famiglia. A caratterizzare il loro ritrovato equilibrio sono sorrisi spontanei e gesti semplici, naturali e confidenziali: il clima che si respira nella loro famiglia è sereno e c’è una ritrovata armonia che non può che fare del bene a loro e al figlio. Lei, bellissima, sfoggia un fisico splendido e abbronzato, lui si mostra sorridente e rilassato.

Tra allenamenti in barca, tintarelle sotto il sole e qualche tuffo in mare, l’estate 2025 della conduttrice e showgirl profuma di famiglia e di una tanto attesa e finalmente ritrovata armonia. Sul fronte professionale, invece, al momento è incerto il suo futuro televisivo: dopo aver condotto al fianco di Gigi e Ross lo show Audiscion andato in onda in prima serata su Rai 2, per lei potrebbero arrivare conferme o nuovi progetti, ma al momento tutto tace.