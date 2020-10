Elisabetta Gregoraci, romantico messaggio aereo al GF/ Chi è il misterioso mittente?

Curioso (ma non inusuale) fuori programma al Grande Fratello VIP 5 con una piccola sorpresa per Elisabetta Gregoraci: la 40enne showgirl e conduttrice televisiva calabrese, protagonista negli ultimi giorni di una polemica a distanza con Flavio Briatore a colpi di allusioni e frecciatine velenose, ha ricevuto un piccolo regalo dal cielo nelle ultime ore. Infatti, utilizzando il consueto aereo che sorvola gli studi di Cinecittà, le è stato dedicato un romantico messaggio che ha mandato in visibilio gli stessi coinquilini della Casa più spiata d’Italia: “Sei l’epicentro del mio terremoto” è la scritta che attraversava il cielo tra la sorpresa di tutti e con la Gregoraci che subito rivela che la destinataria è lei. “Il primo aereo di questo GF!” esclama, ringraziando il misterioso mittente per questo pensiero e schernendosi dato che qualcuno subito allude a un messaggio d’amore o a una dichiarazione vera e propria. Nulla di tutto ciò: infatti poco dopo è la stessa Gregoraci a svelare questo piccolo arcano (a questo link una clip video dei due momenti).

ELISABETTA GREGORACI, MISTERO SUL ROMANTICO MESSAGGIO AEREO AL GF VIP

Infatti il primo aereo a sorvolare gli studi dove viene girato il Grande Fratello VIP non recava il messaggio di un suo spasimante o di un fidanzato segreto di cui si è vociferato questa estate, bensì alcune delle sue storiche amiche. “Non c’è nulla da sapere” era sbottata in un primo momento la stessa Gregoraci di fronte alle battutine degli altri inquilini della Casa, accrescendo così ancora di più il mistero attorno al mittente. Successivamente però, parlando con Tommaso Zorzi, la diretta interessata ha spiegato che quella frase dal significato apparentemente oscuro ha origine in una chat che lei ha creato con alcune delle sue amiche: “C’è un gruppo e abbiamo questa frase: mi hanno fatto sentire il loro calore” ammette Elisabetta, decisamente colpita da questo piccolo gesto di affetto, specialmente al termine di una settimana in cui non solo è stata tirata in ballo dal suo ex ma ha rivelato sul suo conto alcuni episodi non particolarmente edificanti e che hanno colpito pure gli altri partecipanti al programma. Sarà davvero così oppure dietro la storia della dedica delle amiche si nasconde davvero un uomo misterioso?



