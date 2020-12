Elisabetta Gregoraci sbotta: “Lascio il GF Vip”/ Lite con Adua Del Vesco: va in crisi

Giornate difficili per Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip. La ex di Flavio Briatore sente molto la mancanza del figlio Nathan Falco e nelle ultime ore ha avuto delle accese discussioni con Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò e Selvaggia Roma. Dopo lo scontro avvenuto in puntata tra la Gregoraci e Giulia Salemi, Rosalinda ha preso le parti dell’influencer sostenendo che alcune frasi dette da Elisabetta siano state molto offensive. Dopo una notte di riflessioni, la Gregoraci ha cercato il confronto con Rosalinda, ma la situazione è subito degenerata: “Volevo solo che mi chiedessi come stavo. Mi hai isolato. Ti rimprovero questo”, ha urlato la ex di Briatore. “Ogni volta che cercavo il tuo sguardo, tu mi evitavi, tu non ascolti le persone”, ha risposto l’attrice sostenendo che la showgirl non sa accettare le critiche. Dayane Mello ha cercato di difendere l’amica del cuore ma è stata subito zittita dalla Gregoraci: “Non ti intromettere, dici sempre e solo cavolate”.

ELISABETTA GREGORACI IN CRISI: LASCIA IL GF VIP?

Dopo la lite con Rosalinda Cannavò, Elisabetta Gregoraci ha cercato il conforto di Stefania Orlando: “Non è bello quando vedo il gruppetto, ero triste e ci sono rimasta male devo dire. Fanno gruppetti a destra e manca e si muovono tutte insieme. Giulia prima diceva che non voleva parlare di questa storia e adesso ne parla con tutte, è un po’ infantile. Rosalinda poi, anche oggi mi ha isolata. Il brutto è che venga dalle donne” Secondo la ex di Flavio Briatore nella casa non c’è solidarietà femminile, mentre i ragazzi si spalleggiano molto di più: “Prendi Andrea, ha nominato Tommaso, eppure oggi si sono chiariti ed è stato bello. Con Giulia invece non è successo”. Tra le lacrime ha aggiunto: “Stanotte lascio la Casa”. Per il momento la showgirl è ancora dentro la casa e sembra aver chiarito l situazione con Rosalinda: “Non ho parlato male di te, sono stata solo vicina a Giulia perché ho visto che stava male. Pensi che io non ti voglia bene? Ti ho difesa anche con Dayane che è la mia migliore amica, ma se c’è qualcosa che non mi sta bene te lo devo dire”, le ha spiegato l’attrice. Alla fine le due si sono strette in un forte abbraccio.



