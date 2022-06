Elisabetta Gregoraci complice dello scherzo a Flavio Briatore (Scherzi a parte)/ Carriera e amori

Elisabetta Gregoraci, carriera, vita privata e Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci, classe 1980, è una showgirl e conduttrice televisiva italiana. La giovane calabrese ha iniziato la sua carriera con un concorso di bellezza, poco dopo ha sfilato come modella e conquistato il pubblico italiano per la sua bellezza ma anche per la sua bravura e solarità nella conduzione di programmi come Made in Sud e Battiti Live. Riguardo alla sua vita privata, nel 2006 hanno avuto inizio i primi gossip sulla relazione tra Elisabetta e Flavio Briatore, poi nel 2008 i due si sono sposati nonostante lei fosse più giovane di lui di 30 anni. Dopo molte critiche, la coppia mostrato ancora di più il loro amore con l’arrivo del loro unico figlio Nathan Falco.

Nel 2018 Elisabetta doveva partecipare al Grande Fratello Vip ma a quel tempo la trattativa fu bloccata proprio dal marito; dopo alcuni anni dal divorzio, la showgirl ha partecipato a una delle edizioni più belle del reality e ha fatto sognare molti giovani per il suo flirt con il modello Pierpaolo Pretelli. Flirt che all’inizio sembrava proseguire verso una storia d’amore e che poi si è arrestato di colpo sia per le paure di Elisabetta sia perché si presumeva avesse un altro uomo che la aspettava fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci e lo scherzo di Scherzi a Parte a Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci ha partecipato a reality, programmi tv ed è spesso stata al centro dei riflettori. Non poteva di certo mancare un’esperienza a Scherzi a Parte. Elisabetta ha preso parte ad una candid camera ma ha anche fatto uno scherzo telefonico al suo ex compagno Flavio Briatore, spinta dal conduttore Enrico Papi. Elisabetta non ha mai avuto brutti rapporti con Briatore nonostante il loro divorzio, anche per via del loro bambino, nonostante ciò per lei è sempre molto complicato tirarlo in ballo sotto i riflettori o con la stampa perché lui è un uomo molto serio, influente e anche un po’ suscettibile.

Enrico Papi le aveva chiesto il cellulare e lei sin dal primo momento si era mostrata restia ma ovviamente è stata al gioco. Il conduttore voleva fingere di essere il nuovo fidanzato di Elisabetta, mentre lei aveva proposto di fingere che avesse avuto un infortunio sul posto di lavoro. Il conduttore ovviamente ha scelto la prima opzione e nel frattempo Elisabetta era disperata e accasciata a terra col terrore che Flavio si sarebbe molto arrabbiato. Enrico ha detto a Briatore che lui ed Elisabetta stanno insieme da due mesi e che nell’intimità lei lo chiama “Flavio”, poco dopo i due gli hanno detto che era uno scherzo, proprio in virtù della suscettibilità di Briatore.











