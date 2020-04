Elisabetta Gregoraci, scherzo figlio Nathan Falco/ Quarantena “bagnata”: video virale

Anche Elisabetta Gregoraci, in questa quarantena sta coltivando con estrema serenità la gioia di essere madre al fianco del figlio Nathan Falco. La famiglia si è riunita per trascorrere insieme questo momento di isolamento sociale imposto dalle misure contro il Coronavirus in Costa Azzurra, dove c’è anche l’ex marito Flavio Briatore dal quale la Gregoraci ha avuto l’amato figlio. Un modo maturo e intelligente per far pesare ancor meno questo periodo difficile a Nathan, il quale, nonostante le preoccupazioni di tutti i ragazzini della sua età, può contare sul supporto dei due genitori, nonostante abbiano deciso di separarsi ed intraprendere strade diverse. L’amore tra Elisabetta e Flavio, dunque, è finito ma non l’affetto che li unisce nel loro ruolo di genitori. Anche per questo la loro convivenza “forzata” procede senza intoppi, come evidenziato dalle foto e dai video che proprio la showgirl sta condividendo in queste giornate attraverso i suoi social. In uno degli ultimi il piccolo Nathan si diverte ai danni della madre, sferrandogli uno scherzo niente male degno dei migliori gavettoni estivi! Sono bastati pochi oggetti come una bottiglietta d’acqua, una moneta ed un foglio di carta per giocare un tiro mancino alla Gregoraci che ha partecipato con entusiasmo a quello che si è poi rivelato un simpatico scherzo, prontamente pubblicato sul suo profilo.

ELISABETTA GREGORACI, SCHERZO FIGLIO NATHAN FALCO: IL VIDEO

Nel video si vede Nathan Falco mentre invita mamma Eleonora a partecipare attivamente allo scherzo che, a sua insaputa, sta per coinvolgerla. Ed a quanto pare la Gregoraci ci è cascata in pieno! Il ragazzino ha posizionato una monetina sotto la bottiglietta piena d’acqua, ha coperto per brevi istanti con un tovagliolo, subito dopo rimosso, invitando così la madre a guardare all’interno della bottiglia. Un gesto subito messo in atto dalla showgirl ma che le è costato un piccolo… bagno! Nathan, infatti, ha premuto energicamente la bottiglia facendo fuoriuscire l’acqua e bagnando la madre. Il tutto tra le risate del suo amato figlio divertito. La stessa Elisabetta, nel pubblicare il video ha ammesso di essere stata vittima di uno scherzo da parte di Nathan. Nonostante l’esito dello scherzo, mamma e figlia hanno trovato il modo per condividere un momento insieme tra un sorriso e qualche istante di spensieratezza, regalato anche ai suoi molteplici follower che la seguono con estremo affetto.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLO SCHERZO



