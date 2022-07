Elisabetta Gregoraci scollatura esagerata a Battiti Live 2022/ Fan in tilt e…

Elisabetta Gregoraci, scollatura profonda per Battiti Live

Maxi scollatura esagerata per Elisabetta Gregoraci a Battiti Live 2022. La conduttrice, ancora una volta, rivela le sue sexy curve al pubblico salentino, che le riserva un’accoglienza da urlo. E la showgirl accende la puntata barese con una maxi scollatura che non è passata inosservata ai telespettatori. Già nel corso della prima puntata, Elisabetta aveva lasciato il segno, grazie ad un mini abitino giallo limone che rivelava la schiena nuda. Questa sera la Gregoraci ha alzato i giri e il risultato le è valso un applauso roboante.

Sul web i commenti sul look sgargiante di Elisabetta Gregoraci si sprecano. Tanti complimenti, soprattutto, per quanto riguarda la sua forma fisica e le sue curve che, evidentemente non sono passate inosservate. La showgirl mostra una silhouette da urlo e il mini abito di questa sera la rende scintillante. Ancora una volta, quindi, la conduttrice è riuscita a lasciare i suoi fan a bocca aperta. La regina della serata è lei.

