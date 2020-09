Elisabetta Gregoraci seduce Pierpaolo Pretelli/ Ballo sexy al Grande Fratello Vip…

Elisabetta Gregoraci seduce Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Tra l’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex velino di Striscia la Notizia continua il gioco di sguardi, di sorrisi e di corteggiamento a distanza che ha portato già i fans del reality show a credere nella nascita di un sentimento tra i due. Negli scorsi giorni, con un look total black formato da un jeans aderente, un top e dei tacchi a spillo, Elisabetta Gregoraci si è lanciata in un ballo sexy e sensuale che ha letteralmente ammaliato Pierpaolo Pretelli rimasto senza parole di fronte all’immagine sensualissima della sua compagna d’avventura. Il feeling tra la Gregoraci e Pretelli non è passato inosservato all’occhio indiscreto del Grande Fratello Vip che ha deciso di proporre una prova di ballo a coppie per favorire, forse, l’avvicinamento tra i due. Cliccate qui per vedere il video.

ELISABETTA GREGORACI E PIERPAOLO PRETELLI SULLE NOTE DI DIRTY DANCING

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda questa sera, si trasformeranno in Johnny e Baby di Dirty Dancing. A formare la coppia è stato proprio il Grande Fratello mentre la seconda coppia è stata scelta da Matilde Brandi, coreografa della prova. “Cari Vip, Grande Fratello vi osserva sempre. Ieri vi siete scatenati sulle note di Dirty Dancing e il GF vuole mettervi alla prova. Oltre a Pierpaolo ed Elisabetta, l’istruttrice Matilde sceglierà un’altra coppia da allenare in vista di un’esibizione in Primetime. Stasera Grande Fratello vi darà la possibilità di esercitarvi!”. Con questo comunicato, il Grande Fratello ha invitato gli inquilini a provare e sulle note della celebre colonna sonora del film, il feeling tra la Gregoraci e Pretelli non è passato inosservato agli occhi degli altri concorrenti. Cliccate qui per vedere il video.



