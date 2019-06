ELISABETTA GREGORACI, SELFIE CON FIGLIO NATHAN/ Gli haters: “sta faccia da tr*ia”

Elisabetta Gregoraci pubblica un selfie con il figlio Nathan su Instagram e viene attaccata da alcuni haters. La ex moglie di Flavio Briatore, come tanti altri personaggi famosi, è vittima dei leoni da tastiera. Questa volta a scatenare la cattiveria gratuita è una foto innocente che vede la Gregoraci immortalare un momento vissuto con l’amato figlio Nathan. Una foto semplice che la showgirl ha accompagnato dalla didascalia: “Selfie con la mamma. Io&Te” con tanto di cuoricino rosso. Tantissimi i commenti positivi come quello di un fan che le ha scritto: “Ho dovuto mettere gli occhiali da sole tanta la luce che emanavi. Abbagliante bellezza” oppure c’è chi scrive “L’amore in una foto”. Ma la showgirl è stata anche attaccata da un hater.

Elisabetta Gregoraci attaccata da un haters

Non solo commenti positivi per il selfie che mamma Elisabetta Gregoraci ha pubblicato con il figlio Nathan. Tra i tantissimi commenti dei follower, un utente si è spinto davvero oltre arrivando a scrivere delle parole davvero volgari alla bellissima ex moglie di Flavio Briatore. “E ma sta faccia da tr***n per un selfie da mamma non mi pare normale” è il commento scritto da una donna; parole a cui la Gregoraci ha prontamente replicato asfaltando l’haters di turno: “Nemmeno una donna che usi questo linguaggio scurrile”. A difenderla anche tanti altri follower che hanno risposto alla haters scrivendole: “tutta invidia”. La Gregoraci ha spento la polemica parlando del lavoro e dei suoi prossimi impegni in vista dell’estate 2019.

Elisabetta Gregoraci: “Ad agosto farò la mamma full time”

La showgirl, infatti, è pronta a tornare sul palcoscenico di Battiti Live 2019, l’evento musicale organizzato da Radio Norba che toccherà alcune delle più importanti piazze del Sud. “Provo un’emozione che cresce tappa dopo tappa. Il calore del pubblico mi travolge fino a lasciarmi quasi senza fiato” ha dichiarato a Il Giornale la bellissima Elisabetta Gregoraci che parlando della sua carriera lavorativa ha detto: “lavoro da sempre. Forse anche per l’effetto terapeutico che provo nel farlo. Non sono insicura di me stessa, ma molto sensibile. Non sono Wonder Woman, e a volte vacillo. Quando salgo su un palco e sento l’abbraccio del pubblico, sto bene. E capisco che ho scelto il mestiere più adatto a me”. Dopo i Battiti Live 2019 però la showgirl è pronta a godersi un’estate all’insegna del relax: “ad agosto farò la mamma full time, via le scarpe e tanto sole e tanto mare. Ci sarà posto solo per Nathan e i nostri giochi. A settembre arriveremo carichi per le nuove sfide che ci aspettano. Perché da sempre l’estate è la mia stagione preferita: mi rilassa, mi ritempra. Mi scalda il cuore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA