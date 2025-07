La show girl si sta godendo l'estate e proprio in vacanza ha mostrato una forma fisica perfetta con un modello di costume di grande tendenza

Elisabetta Gregoraci ha dato ufficialmente il via all’estate, potremmo dire che lo abbia fatto ormai già da un po’ di tempo, non avendo avuto impegni lavorativi. E proprio mentre si trova a Forte dei Marmi, meta super esclusiva scelta da tantissimi vip che vogliono godersi qualche giornata al mare, ha sfoggiato un modello di mini bikini sensuale e di tendenza.

Un costume che potremmo dire “le calza a pennello”, che tra l’altro esalta ancora di più la sua perfetta forma fisica. La show girl ha un corpo a dir poco statuario, muscoli ben delineati, tonica e in forma, all’età di 45 anni non ha davvero nulla da invidiare a colleghe più giovani di lei. Amante dello sport, la prova costume l’ha superata senza ombra di dubbio a pieni voti, anche per ciò che riguarda la scelta del modello che è di grande tendenza.

Il costume di Elisabetta Gregoraci, fashion e sensuale

Elisabetta Gregoraci per una delle sue giornate al mare a Forte dei Marmi ha optato per un modello di costume davvero particolare, ma anche molto sexy. Un mini bikini che ha messo in mostra tutte le sue forme e con il quale ha sfoggiato il suo fisico perfetto.

Come si vede dalle immagini – che la Gregoraci ha condiviso sul suo profilo Instagram – il modello scelto è a uncinetto, cosa che lo rende ancora più particolare. Un costume black and white molto particolare, con una lavorazione unica e originale. Il pezzo di sopra è un classico triangolino piccolo, che mette in risalto il decolleté della show girl, la mutanda, invece, ha il doppio laccetto laterale ed è molto sgambato, sembra essere stato disegnato a posta per la Gregoraci.

Dall’addome scolpito al lato b sodo fino alle gambe toniche, Elisabetta Gregoraci anche quest’estate è in grande forma. E proprio mentre indossava questo costume è stata paparazzata in compagnia di Fedez, anche lui in vacanza a Forte dei Marmi. E’ bastato poco perché il gossip impazzasse e si iniziasse a parlare di un presunto flirt tra l’ex moglie di Flavio Briatore e il rapper. Del resto sono entrambi single e non ci sarebbe nulla di male se si vivessero una liaison estiva. Ma in realtà pare che i due si siano solo incontrati e abbiano scambiato due chiacchiere come amici.

Sempre a Forte dei Marmi la Gregoraci è stata pizzicata a cena con Fabrizio Corona, ma anche in questo caso sarebbe stato un incontro tra due amici. La show girl, dunque, continua a essere ufficialmente single, quest’estate si godrà senz’altro il mare e il relax e trascorrerà del tempo con il figlio Nathan Falco, che sta frequentando un prestigioso collegio in Svizzera, quindi non vive più con lei.