Elisabetta Gregoraci si ritira al Grande Fratello vip 2020?/ Alfonso Signorini spera in un ripensamento…

Elisabetta Gregoraci si ritira al Grande Fratello vip 2020?

Il momento topico è arrivato: Elisabetta Gregoraci si ritira dal Grande Fratello Vip 2020. La decisione la showgirl l’aveva già presa e comunicata ad Alfonso Signorini venerdì scorso nonostante i suoi tentativi di convincerla a fare il contrario, ma alla fine la calabrese ha scelto la sua famiglia e suo figlio perché non vuole passare il Natale lontana da lui. Prima di andare via, però, il conduttore le ha chiesto un ultimo sacrificio ovvero aspettare un altro paio di giorni finendo nel tugurio con Pierpaolo Pretelli, una delle persone più importanti del suo percorso nella casa nonostante le liti e i bassi dell’ultimo periodo. La stessa calabrese ha sottolineato che tra loro è tutto risolto e che c’è solo un’amicizia ma alla fine ha deciso di rimanere ed è stato nel tugurio che i due hanno avuto modo di chiarire altre cose salutandosi finalmente come due grandi amici senza rancori o punti interrogativi. La tristezza però rimane visto che lei stessa ha rivelato che è più difficile andare via che rimanere, ma alla fine deve e vuole farlo perché lontano dal figlio non vuole stare oltre.

Elisabetta Gregoraci dice addio a Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta

Dall’altro lato, però, Elisabetta Gregoraci ha avuto modo di salutare un altro concorrente della casa del Grande Fratello Vip 2020 che, a suo dire, non dimenticherà mai ovvero Andrea Zelletta. I due sono stati molto amici tanto che il tronista le ha chiesto di battezzare suo figlio appena ne avrà uno e proprio per questo prima di uscire dalla casa la bella showgirl ha voluto salutarlo invitandolo a rimanere così come è ma dandosi un po’ da fare mostrarsi un po’ più deciso sulle sue cose. Alla fine Elisabetta Gregoraci si dice felice di averlo conosciuto e sicura che non dimenticherà il suo sostegno perché è l’unico che non l’ha mai delusa.



