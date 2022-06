Elisabetta Gregoraci si spoglia in tv/ Strip stile “Full Monty”, ecco perchè

Elisabetta Gregoraci torna in tv ed è pronta a spogliarsi per la prevenzione

Elisabetta Gregoraci pronta a spogliarsi in tv per “una buona causa”. Stando agli ultimi rumors e alle indiscrezioni fornite da Dagospia, la showgirl sarebbe pronta a mostrarsi senza veli nel nuovo programma di Mara Maionchi, intitolato ‘Chi si spoglia vince’. Secondo gli ultimi rumors, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello VIP sarà una delle protagoniste assolute della versione italiana di “Who Bares Win”. E con le sue curve manderà su di giri il pubblico a casa.

Questo perché dovrebbe realizzare uno spogliarello in pieno stile Full Monty, assieme ad un altro nutrito gruppo di concorrenti. Tutto ciò per favorire ed evidenziare il concetto di prevenzione medica, un cavallo di battaglia del nuovo show firmato Maionchi.

Elisabetta Gregoraci, spogliarello da Mara Maionchi? Il prossimo autunno…

Come dicevamo, oltre ad Elisabetta Gregoraci, ci saranno diversi altri concorrenti all’interno del programma. Per l’esattezza otto uomini e otto donne. La fotomodella e conduttrice si metterà in gioco fino in fondo ed è presumibile che porterà la temperatura a livelli roventi. Il profilo della Gregoraci rappresenta il primo nome del cast di Chi Si Spoglia Vince. Per la regina di Battiti Live, dopo l’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello VIP è il momento di tornare in tv e di riproporsi in grande stile. Appuntamento dunque fissato per il prossimo autunno, i fan non vedono l’ora che arrivi.

