Elisabetta Gregoraci/ Snobba la Barbara D’Urso e vola a Domenica In, nuovo amore in vista?

Elisabetta Gregoraci è sicuramente una showgirl che non ha bisogno di presentazioni soprattutto dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020 che ha portato a galla alcune cose che non conoscevamo di lei, mostrandone un lato inedito. Oggi pomeriggio la bella calabrese prenderà posto al centro dello studio di Domenica In per la felicità dei suoi fan e per chi gongola al pensiero che abbia snobbato Barbara d’Urso. In molti si sono accorti che la showgirl ha fatto a meno di andare dalla d’Urso ma torna con piacere dall’amica Mara Venier per raccontarsi in un’intervista che metterà insieme il suo futuro in tv con quello nella vita privata che, al momento, sembra ferma al palo. La Gregoraci ha lasciato il programma in corso d’opera per evitare di passare il Natale lontana da suo figlio e questo ha significato per lei volare a Dubai anche insieme al suo ex marito.

E’ stato allora che si è parlato di un possibile riavvicinamento a Flavio Briatore anche se il suo essere messa a nudo al Grande Fratello Vip 2020 ha fatto venire a galla alcuni spezzoni della sua vita privata, ex compresi ma anche possibili nuovi amori. Proprio nei giorni scorsi Elisabetta Gregoraci ha mostrato una serie di rose rosse arrivate per lei e in molti si sono chiesti se fosse opera di Briatore o del suo presunto fidanzato di cui tanto si è parlato nel periodo in cui flirtava con Pierpaolo Pretelli, Stefano Coletti. Toccherà a Mara Venier cercare di sbrogliare la matassa di questa intricata vita sociale della showgirl.

