Elisabetta Gregoraci: “Sogno di rimanere incinta di due gemelle”/ “Ma sono single…”

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste della puntata di oggi di “Verissimo Story”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e che, ogni domenica, ripropone le interviste più belle realizzate nel recente passato del programma. In primis, la showgirl ha detto che sua mamma Evelina, vedendola oggi, sarebbe molto contenta, perché “il suo nipotino Nathan Falco sta diventando un gigante educato e di questa cosa andrebbe molto fiera. Sono rimasta comunque la ragazza con i valori che lei mi ha insegnato ed è ciò che sto cercando di trasmettere io a mio figlio”.

Nathan Falco, figlio Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore/ "Mamma è troppo severa"

ELISABETTA GREGORACI: “RITORNO DI FIAMMA CON FLAVIO BRIATORE? NO, PASSIAMO TANTO TEMPO ASSIEME PER NOSTRO FIGLIO NATHAN FALCO”

Con Flavio Briatore, malgrado le voci che popolano il mondo del gossip, non c’è nessun ritorno di fiamma: “Tendiamo a passare sempre molto tempo assieme per nostro figlio. Quando ne si mette al mondo uno, bisogna fare sì che sia sempre sereno. Facciamo le vacanze assieme e abbiamo lavorato io e Flavio per trovare un nostro equilibrio. All’inizio è stato difficile trovarlo, poi ci siamo riusciti”. Il sogno di Elisabetta Gregoraci sarebbe quello di mettere al mondo due gemelle e di presentarsi in futuro a “Verissimo” con un fidanzato al suo fianco.

LEGGI ANCHE:

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, perché si sono lasciati?/ Lei: "Accadde che…"NATHAN FALCO BRIATORE FIGLIO ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE/ "Mamma è severa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA