Elisabetta Gregoraci sola contro tutti/ Liti con Giulia Salemi e Dayane Mello. Pierpaolo Pretelli la scarica!

Elisabetta Gregoraci lascia il Grande Fratello Vip 2020? Pierpaolo Pretelli la scarica e lei..

Ultimi giorni movimentati per Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La bella calabrese ha già annunciato che presto lascerà il gioco, almeno quando il contratto firmato lo permetterà senza questioni legali o penali, e quindi da oggi, almeno secondo i rumors, lei sarà libera di uscire dalla casa lasciandosi alle spalle la porta rossa, ma vuole farlo davvero? Sembra proprio che per amore del figlio vuole lasciare la casa per passare con lui il Natale ma bisognerà capire se al telefono, parlando con il manager, ha scoperto che saranno delle feste quasi in lockdown oppure no, in quel caso cambierà idea? Al momento il televoto continua ad essere attivo e visto che lei è in nomination, questo significa che questa sera non dovrebbe abbandonare il gioco, lo farà lunedì quando sono previsti nuovi ingressi già annunciati da Alfonso Signorini e il settimanale Chi? Le domande sono ancora tante ma l’unica che i fan sanno e che tra la calabrese e Pierpaolo Pretelli è tutto finito. Lui stesso le ha detto che qualcosa si è rotto e non riesce più a stargli vicino come prima, e a infuocare la questione ci pensano le donne della casa.

Elisabetta Gregoraci litiga con Dayane Mello e Giulia Salemi ma..

Le giovani ragazze del Grande Fratello vip 2020 hanno ormai capito che i maschietti pendono dalle labbra di Elisabetta Gregoraci che, però, non ha lo stesso ascendente su di loro e questo spiega le continue liti con gli altri o, meglio, con le altre. In settimana sono andate avanti le discussioni con Giulia Salemi che continua a ribadire il fatto che lei non ha mai provato niente per Flavio Briatore e che i suoi erano semplici messaggi di ringraziamento ma questo non è bastato a placare gli animi. Per adesso sembra essere arrivata la pace ma una nuova bomba potrebbe esplodere questa sera. Ciliegina sulla torta arriva una nuova lite con Adua del Vesco e, quindi, con il suo “avvocato”, Dayane Mello che ha pregato la calabrese di togliersi la maschera della Santa e mostrarsi per quello che è davvero. Cosa si dirà delle donne della casa questa sera?



