Elisabetta Gregoraci spara a zero su Oppini, Enock e Pretelli/ “Profilo hackerato…”

Mistero intorno al profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci. Tra le storie pubblicate dall’ex moglie di Flavio Briatore sono spuntati una serie di post contro gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. “Ciao ragazzi, ho raggiunto il limite. Adesso tolgo i paletti. Da oggi parlo io”: tutto è cominciato con questo post. Le frecciatine sono continuate con un post allusivo rivolto a Francesco Oppini. “Indovina chi è quel finto amico che ti tiene buona solo per venderti le macchine“, ha scritto ancora. Successivamente ha lanciato una frecciatina nei confronti di Matilde Brandi. Su una loro foto, si legge: “Un’altra amicizia falsa“. Le frecciatine non sono finite qui perchè la Gregoraci ne ha anche per Enock e Pierpaolo Pretelli: “Smetti di scrivermi. Altrimenti pubblico tutto quello che mi scrivi“ ha scritto su una voce di Enock per poi concludere – “Dietro di me l’immensità di quello che mi interessa della cena con Pier“.

ELISABETTA GREGORACI, PROFILO HACKERATO? SCHERZO DELLE IENE

Cos’è successo al profilo di Elisabetta Gregoraci? I fans hanno immediatamente pensato ad un hacker anche quando tra le storie è apparso il seguente messaggio. “Vi leggo e vedo che dite tutti mi abbiano hackerata. Nel 2021 se uno dice quello che pensa dev’essere per forza stato hackerato? Passate tutto il giorno a farvi gli affari degli altri e poi vi scandalizzate se uno dice la verità? Non vi capisco“. La verità, però, sui messaggi contro gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip è stata svelata proprio dalla Gregoraci. Ad organizzare tutto sono state le Iene. “E’ successa una cosa assurda. Pensavo mi avessero hackerato il profilo e ovviamente sono uscite una serie di post che io non avrei mai postato. Sono le Iene che mi hanno fatto uno scherzo”, ha spiegato la Gregoraci mostrandosi in compagnia della iena Nicolò De Devitiis.





