Elisabetta Gregoraci sul presunto flirt con Francesco Arca c'è la (mancata) reazione strana e misteriosa: sceglie il silenzio ma cosa non torna

Da giorni il gossip si è accesso sul presunto flirt tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca. La showgirl e l’attore, infatti, sono stati paparazzati dal magazine Oggi durante una giornata al mare a Pantelleria con un gruppo di amici. Fin qui nulla di strano se non fosse che i due sono stati beccati a spalmarsi la crema solare a vicenda mentre in un’altra immagine lo si vede vicino all’ex moglie di Flavio Briatore in una poso che potrebbe sembrare un bacio al collo. E per questo motivo si è subito iniziato a parlare di un possibile flirt tra i due. Peccato però che mentre Elisabetta sia single Francesco è ancora legato alla storica compagna e madre dei suoi figli Irene Capuano.

La reazione dell’attore è stata immediata, con una nota diffusa dall’ ADNKronos la sua legale Laura Sgrò ha annunciato azioni legali contro il magazine smentendo categoricamente le voci di un flirt in corso. E il giorno successivo è un altro settimanale, Chi, ha immortalare l’attore tra le braccia della moglie Irene in vacanza a Follonica. Insomma Arca ha cercato in tutti i modi di smarcarsi dal gossip e del presunto flirt con Elisabetta E quest’ultima come ha reagito? In queste ore, infatti, sta facendo molto discutere, infatti, la strana reazione della Gregoraci al gossip con Arca.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca: lei sceglie il silenzio assoluto, lui minaccia azioni legali

Davanti al gossip con Francesco Arca, Elisabetta Gregoraci ha scelto l’assoluto silenzio, è rimasta assolutamente impassibile, nessuna smentita, nessuna parola di troppo ma neppure un velato riferimento. Insomma una reazione completamente opposta a quella dell’attore. E se da una parte è vero che la showgirl è una donna risolta e determinata che, anche perché single, probabilmente dà poca importante al gossip perché c’è abituata. Dall’altra ha spiazzato tutti il fatto che non si sia minimamente esposta anche per confermare le dichiarazioni dell’attore che ha sostenuto che i due sono amici da anni. E così mentre Arca si affretta ad annunciare azioni legali, lei si gode le vacanze in compagnia del figlio Nathan Falco, suo unico vero amore.