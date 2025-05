Elisabetta Gregoraci si è raccontata tra vita privata e lavoro nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La conduttrice ha ricordato alcuni momenti che hanno determinato la sua carriera, come quando a 18 anni fu scelta per uno spot per la Fanta, ma fu invece scartata come velina di Striscia La Notizia, nell’anno in cui fu scelta Elisabetta Canalis.

Gragoraci si è soffermata sul rapporto con l’ex marito Flavio Briatore, con il quale oggi c’è un ottimo rapporto fatto di grande affetto e stima. “Ci siamo impegnati e abbiamo trovato un equilibrio, mettendo al primo posto nostro figlio.” ha ammesso la conduttrice, ritenendo prioritario il mantenere un rapporto tranquillo e sereno per il bene del loro figlio, oggi 15enne, Nathan Falco. “Abbiamo fatto un ottimo lavoro”, ha spiegato Elisabetta, tenendo poi a sottolineare che l’amore per Briatore non è mai stata una montatura, come molti hanno invece ipotizzato.

Elisabetta Gregoraci: “Gelosa di Flavio Briatore? Gli controllai il telefono di notte e…”

“Parlano della differenza d’età, dei soldi, tutte cavolate.” ha dichiarato Elisabetta Gregoraci nel corso dell’intervista, ricordando di essere rimasta al suo fianco per 13 anni e che, se non ci fosse stato amore, non sarebbero durati insieme così tanto. Anzi, la conduttrice ha confessato di essere stata anche gelosa di Flavio, al punto da controllargli il telefono in piena notte e di nascosto: “Cosa ho scoperto? Niente!”, ha tuttavia ammesso, ritenendo che, qualora avesse scoperto un tradimento, non l’avrebbe mai perdonato. La priorità di Elisabetta e Flavio resta ora la crescita del loro figlio: “Ci tengo a fargli capire che è un privilegiato”, ha spiegato, motivo per il quale lo ha portato in Kenya per conoscere le popolazioni meno agiate e comprendere quanto sia fortunato.