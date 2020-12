Elisabetta Gregoraci: “Tradita dalle amiche” / “Tutto nelle mani degli avvocati”

Elisabetta Gregoraci passa all’azione legale. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, nella puntata in onda il 12 dicembre, svela di aver dato mandato ai propri avvocati di risolvere le varie situazioni che si sono venute a creare mentre era nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Durante la permanenza dell’ex moglie di Flavio Briatore nel bunker di Cinecittà, nel vari salotti televisivi dedicati al reality condotto da Alfonso Signorini, tanti conoscenti o presunti tali della Gregoraci, hanno rilasciato diverse dichiarazioni che Elisabetta ha immediatamente smentito dopo aver abbandonato il reality. Ai microfoni di Silvia Toffanin, tuttavia, ha aggiunto di essere stata ferita dalle dichiarazioni rilasciate sul suo conto da persone che considerava amiche e di aver messo tutto nelle mani dei suoi avvocati.

ELISABETTA GREGORACI, AZIONI LEGALE DOPO IL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Elisabetta Gregoraci è stata la vera protagonista della prima parte del Grande Fratello Vip 2020. Oltre a creare numerose dinamiche all’interno della casa, Elisabetta è stata la protagonista indiretta delle varie trasmissioni dedicate al reality. Alcune dichiarazioni che ha ascoltato dopo essere uscita dalla Casa, però, non le sono piaciute ed Elisabetta, ai microfoni di Verissimo, confessa anche di aver pianto: “Ho scoperto che alcune delle mie amiche, che pensavo tali, in realtà non lo sono mai state. Mentre ero fuori hanno parlato contro di me e hanno detto cose non vere quando io non potevo neanche difendermi. Ho pianto tanto, ad un certo punto mi è crollato il mondo addosso”, ha raccontato la Gregoraci che non ha intenzione di lasciar correre tutto ciò che è stato detto sul suo conto mentre era nella Casa e non poteva difendersi. “Sentire parlare a sproposito e con volgarità ferisce. Bisognerebbe avere più garbo. Adesso ho messo tutto nelle mani degli avvocati che faranno il loro lavoro”, ha concluso.



