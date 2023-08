Elisabetta Gregoraci, vacanza d’amore con Giulio Fratini/ Nuovo inizio, ma Flavio Briatore…

Elisabetta Gregoraci e le vacanze con Giulio Fratini

Dopo aver condotto il Battiti Live 2023 insieme ad Alan Palmieri godendosi il sole e le bellezze della Puglia, per Elisabetta Gregoraci è arrivato il momento di godersi le vacanze. La showgirl, pur essendo molto discreta e riservata, è stata così pizzicata in compagnia di Giulio Fratini con cui si è concessa qualche giorno di relax a Capri condividendo anche qualche contenuto sui social e ufficializzando una storia di cui si parlava già da diverso tempo. Un nuovo inizio sentimentale per la Gregoraci che, bellissima e in splendida forma, sta incantando i fan mostrandosi in bikini.

BATTITI LIVE 2023, ULTIMA PUNTATA/ Scaletta e diretta: Gabry Ponte chiude il programma

Per la Gregoraci, dunque, quella del 2023 è un’estate dal sapore dolce. La showgirl si sta così dividendo tra il figlio Nathan Falco e il suo nuovo amore con cui pare aver riaperto ufficialmente le porte del suo cuore in cui ci sarà sempre posto per Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e il rapporto con Flavio Briatore

Nonostante il matrimonio sia finito da tempo, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore trascorrono molto tempo insieme per donare serenità al figlio Nathan Falco che si divide tra mamma e papà. Un rapporto di stima, affetto e rispetto quello che c’è oggi tra Briatore e la Gregoraci che, nelle varie interviste rilasciato, ha sempre spesso delle parole belle per l’ex marito.

Elisabetta Gregoraci, abito lungo argento per l'ultima puntata di Battiti Live 2023/ Il web approva: "Unica"

«Flavio è un bravissimo papà ed è molto legato a Nathan, gli concede più cose di me. Lui è la mia famiglia, il papà di mio figlio, trascorriamo insieme un sacco di tempo. Viviamo in armonia, anche se ci sono delle giornate in cui non lo sopporto e ci mandiamo a quel paese», le parole dette dalla Gregoraci in un’intervista rilasciata ai microfoni di Mara Venier nel corso di una puntata di Domenica In.

LEGGI ANCHE:

Elisabetta Gregoraci, abito fluo a Battiti Live 2023: marca/ Il video fa impazzire il web: "Pazzesca!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA