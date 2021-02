Elisabetta Gregoraci, video scherzo Le Iene/ Profilo Instagram hackerato, ma…

Elisabetta Gregoraci, video scherzo a Le Iene. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 scopre di essere vittima di una hacker che le ha hackerato il profilo Instagram. “No io non ce la posso fare, io non dormo più la notte, io non ce la posso fare, mi sono rotta i cogli*ni” è la reazione della ex moglie di Flavio Briatore inconsapevole di essere ripresa dalle telecamere del programma cult di Italia 1. La Gregoraci è scossa dalla notizia al punto da dire: “me ne vado su una isola privata e non voglio più sapere niente”. Poi si confronta con la sorella Marzia Gregoraci invitandola a fare una storia per avvisare i fan e follower: “fai una storia dove c’è scritto stiamo risolvendo il problema ad Elisabetta con la polizia. Fai una storia così”. La sorella però rifiuta di fare questa storia, ma Elisabetta va su tutte le furie: “scusa dici che abbiamo un problema tecnico, adesso stiamo risolvendo con Elisabetta. Ma che non la vuoi fare? Sei mia sorella”. Marzia allora le domanda: “ma se ti bloccano il profilo?” con la Gregoraci che ribatte “ma che me ne fotte, peggio di così”.

Elisabetta Gregoraci vittima dello scherzo de Le Iene

Elisabetta Gregoraci vittima dello scherzo de Le Iene. La ex moglie di Flavio Briatore è caduta nella trappola del programma cult di Italia 1 condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Durante la prima puntata del 2021, Le Iene tornano con un cattivissimo scherzo organizzato da Nicolò De Devitiis che ha organizzato un terribile scherzo ai danni della bellissima showgirl calabrese che improvvisamente si è ritrovata il suo profilo Instagram hackerato. Uno scherzo davvero terribile che ha spinto la Gregoraci a discutere animatamente anche con la sorella Marzia. Per scoprire cosa è successo non resta che seguire la puntata de Le Iene in onda martedì 16 febbraio 2021 su Italia 1.



