Elisabetta Gregoraci “Vorrei fare l’amore con te”/ Pierpaolo Pretelli rivela che..

Sarà vero oppure no? Quello che Pierpaolo Pretelli ha rivelato a Matilde Brandi sarà vero oppure metterà per sempre fine alla sua particolare amicizia con Elisabetta Gregoraci quando verrà a galla? Sono ore di tensione queste per i fan del Grande Fratello Vip 2020 soprattutto da quando l’ex velino ha pensato bene di rivelare una confessione hot che la showgirl calabrese avrebbe fatto in piena privacy e intimità e che, a quanto pare, è sfuggito all’occhio attenti degli spettatori che, fino a quando l’argomento non verrà trattato, magari proprio nella puntata di domani, dovranno accontentarsi di questa rivelazione. Ma cosa avrebbe detto Elisabetta Gregoraci e cosa ha rivelato Pierpaolo Pretelli a Matilde Brandi? Poco prima di cena il giovane velino si è avvicinato sognante alla showgirl rivelando: “Poco fa in piscina mi ha detto che ha voglia di fare l’amore con me”.

PIERPAOLO PRETELLI “ELISABETTA GREGORACI VUOLE FARE L’AMORE CON ME…”

La confidenza questa volta non è sfuggita all’occhio delle telecamere e in poco tempo ha fatto il giro del web e adesso potrebbe mettere nei guai proprio Pierpaolo Pretelli. A quel punto Matilde Brandi ha fatto finta di svenire felice per lui mentre il velino si è sciolto in una grossa risata contento per questa nuova tappa del loro rapporto. Sicuramente non succederà niente nella casa ma se fosse vero quello che Elisabetta Gregoraci ha detto, forse non è proprio come ha detto Pupo, ovvero che lei lo guarda quasi come se fosse la mamma. Cosa succederà se Alfonso Signorini mostrerà questa confidenza di Pretelli alla Brandi in diretta tv domani sera?



