Elisabetta Gregoraci Vs Antonella Elia “Sei ridicola”/ “Hai fatto una pessima figura”

Elisabetta Gregoraci lascia la Casa del Grande Fratello Vip 2020 e arriva in studio dove trova Antonella Elia. L’opinionista l’ha criticata molte volte mentre era in gioco e oggi tocca a Elisabetta dire la sua. “Le parole hanno un peso Antonella e tu non hai dato peso! – ha allora esordito – La cosa che mi è dispiaciuta è che tu da donna hai detto cose pesanti contro un’altra donna e questa è una cosa molto brutta. Poi tu il Grande Fratello l’hai fatto anche tu quindi era molto più semplice per te immedesimarti, invece mi hai fatto stare molto male!” Il pubblico appoggia con applausi e urla le parole della Gregoraci ma la Elia ha preso la parola per replicare a tono. “Tutto quello che ti ho detto non l’ho detto per colpire la donna ma il personaggio che fa sfoggio di te e le cose che ha. Anche i tuoi bracciali, ci sbatti in faccia i tuoi diamanti pesanti… lei ha un peso sociale che vuole farci pesare!”

Antonella Elia punge la Gregoraci, Matilde Brandi interviene: è scontro!

Alfonso Signorini sottolinea che, effettivamente, alcune delle parole dette da Antonella Elia sono state infelici. “Io sono una donna e una mamma non solo un personaggio!” ha continuato ancora Elisabetta Gregorci. Antonella però ha continuato a stuzzicarla, chiedendo per lei in studio non una sedia normale ma un vero e proprio trono sul quale ‘innalzarsi’. La Gregoraci ha allora tuonato: “Sei ridicola Antonella, davvero!” E non è mancata un’incursione di Matilde Brandi a difesa di Elisabetta: “Forse sei invidiosa Antonella?”, “Ma stai zitta gallina! – ha replicato la Elia, per poi lanciare la bomba finale – Che se mi alzo sono dolori!”



