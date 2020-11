Elisabetta Gregoraci Vs Giulia Salemi “Hai corteggiato Briatore”/ Scoppia la lite..

Scoppia la lite al Grande Fratello Vip 2020 dopo la bomba lanciata ieri sera da Alfonso Signorini. Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato prima o poi ma sembra proprio che ieri sera le due dame non abbiano gradito molto quello che è successo finendo intrappolate nel passato della loro vita quando Giulia Salemi è stata ospite di Flavio Briatore in Sardegna. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di quella famosa estate di tre anni fa quando la giovane gieffina era ospite della villa in cui Elisabetta Gregoraci stava passando le sue vacanze e all’improvviso tra le due è successo qualcosa che ha spinto la calabrese a mandare via la sua ospite valige alla mano. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2020, la Salemi ha spiegato a Dayane Mello che lui non ci ha mai provato con lei e lei non ha mai avuto un flirt con me: “Lei non mi fa fare la figura dell’acchattona, io a differenza della Gregoraci, non sono sposata con Briatore, tre anni fa la vacanza in Sardegna non potevo permetterla, lui mi ha invitato e io sono andata con alcune amiche”.

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, scoppia la bomba al Grande Fratello Vip 2020

Quello che è venuto fuori da Elisabetta Gregoraci, invece, è qualcosa di diverso. La calabrese parla di vere e proprie avances di Giulia Salemi al marito con una serie di messaggi privati, come mai scrivere a lui se si tratta di affari anziché contattare il suo braccio destro per queste cose? A Mattino5 si parla di tutto questo e si continua a puntare il dito contro la Gregoraci da una parte e della Salemi dall’altra. Il paparazzo Alajmo presente in trasmissione poi sottolinea il fatto che la Gregoraci ha lasciato intendere che la Salemi scrivesse anche a Francesco e non il braccio destro di Flavio bensì un altro (lasciando intendere che si possa trattare di Bettuzzi. Come finirà questa diatriba?



