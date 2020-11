Elisabetta Gregoraci Vs Pierpaolo Pretelli al GF Vip/”Io passo per stronza e tu..”

La serata di ieri sera ha messo in crisi la coppia dei Pretelli. Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono finiti allo scontro dopo quello che è successo in puntata e ritrovatisi nella loro stanza, le cose non sono andate benissimo, anzi. In un primo momento lei si avvicina, strilla un po’ e poi esce e così Pierpaolo Pretelli rimane a parlare con Andrea Zelletta che lo spinge ad alzarsi e dire: “A me sta bene così per adesso, in futuro vedremo per tirare fuori dai guai Elisabetta”. Dal canto suo, però, il giovane è convinto che fino a quando lei non prenderà una posizione ben precisa si continuerà a parlare di questa cosa. Inutile dire che in quel momento la calabrese torna indietro e lo accusa di parlare con Andrea in una serata in cui dovrebbe parlare con lei, stare al suo fianco.

Elisabetta Gregoraci contro Pierpaolo Pretelli dopo il GF Vip di ieri sera

Elisabetta Gregoraci a quel punto parlando con Andrea Zelletta rilancia: “Il nostro è un rapporto puro, non abbiamo una storia noi due”. Pierpaolo Pretelli dal canto suo è convinto che è troppo bloccato dagli altri e che non sa mai cosa fare e cosa dire perché non si capisce bene che direzione prendere, lui si fa mille paranoie, non sa che dire e non riesce nemmeno a difenderla come vorrebbe in trasmissione. La calabrese rilancia: “Questa cosa ci piace, ci fa stare bene” mentre Pierpaolo ammette: “Ci sono cose che non posso fare, mi devo un po’ arrangiare, tu lo vedi il mio umore in giornata… sono un po’ così”. La conduttrice però è ancora convinta che a fine puntata, dopo tutti questi attacchi, poteva anche abbracciarla o darle due parole di confronto e invece è andato a parlare con Enock e Andrea Zelletta.



