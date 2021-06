Elisabetta II e il principe Filippo/ Avrebbe compiuto 100 anni: lei lo ricorda così

Elisabetta II e il principe Filippo sono stati una coppia per quasi 74 anni. Come tutti sanno, infatti, Filippo è morto il 9 aprile scorso all’età di 99 anni (ne avrebbe compiuti 100 proprio oggi). Alla vigilia di quello che doveva essere il suo centesimo compleanno, la regina Elisabetta ha voluto ricordarlo in maniera speciale, senza parole, ma con un gesto abbastanza eloquente che la dice lunga sul legame della sovrana con il suo consorte di una vita. In occasione del suo ultimo impegno istituzionale su Zoom, Lilibet (così amava chiamarla Filippo) ha indossato una preziosissima spilla a forma di farfalla tempestata di diamanti e rubini.

Un cimelio di famiglia che risale al 1947, anno del suo matrimonio, regalo della contessa di Onslow. Elisabetta l’ha sfoggiata soltanto due volte negli ultimi dieci anni: la prima, nel 2012, nel corso di una visita al Sandringham Women’s Institute, e la seconda nel 2019, durante una funzione religiosa nella chiesa di Sandrigham. Oggi, invece, Elisabetta l’ha mostrata mentre dialogava in collegamento dal castello di Windsor con l’ambasciatore del Sud Sudan e l’Alto Commissario per il Mozambico a Londra. Il gioiello è stato appuntato all’altezza del cuore in memoria proprio dell’adorato marito.

Elisabetta II e il principe Filippo: così avrebbero festeggiato il suo compleanno

Questa sera, la storia d’amore tra Elisabetta II e il principe Filippo sarà anch’essa al centro del documentario di Cesare Bocci dedicato alla dinastia reale dei Windsor in onda all’interno del ciclo Viaggio nella grande bellezza. La regina Elisabetta ha dovuto dirgli addio ad aprile, a due mesi esatti dal grande traguardo dei cento anni. Già nel 2020, i tabloid britannici rivelarono la presunta volontà della regina di organizzare una grande festa di compleanno per Filippo, nonostante il parere contrario di quest’ultimo. Probabilmente, se fosse stato possibile, avremmo assistito a festeggiamenti in pompa magna.

Elisabetta II e l’omaggio discreto al principe Filippo

Ricordiamo che il principe consorte se n’è andato dopo alcune settimane di degenza in ospedale. A metà febbraio, Filippo ebbe un serio problema di salute che lo costrinse a sottoporsi a una delicata operazione al cuore. Seguirono quattro settimane di ricovero in alcune cliniche di Londra, in condizioni preoccupanti. In ogni caso, rivela Sophie di Wessex, il suocero non ha sofferto: “È come se qualcuno lo avesse preso per mano e condotto via. Per noi è stato un colpo terribile che proveremo piano piano metabolizzare”. Forte com’è, la regina Elisabetta ci sarà già riuscita. Ciò non toglie che gli abbia voluto dedicare un piccolo e discreto omaggio indossando quella spilla, senza spendere troppe parole sull’uomo che per anni ha vissuto in silenzio accanto a lei.



