Elisabetta II: Edimburgo, cerimonia Cattedrale di St Giles/ Diretta streaming e tv

Funzione religiosa a Edimburgo per Elisabetta II, Cattedrale di St Giles: diretta streaming e tv

Domenica 11 settembre è incominciato l’ultimo viaggio della regina Elisabetta II. Il feretro è stato spostato dal castello di Balmoral, dove è morta la sovrana giovedì 8 settembre, al Palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale della casa reale a Edimburgo, in Scozia. Qui la salma sarà lasciata nella Sala del Trono fino a oggi pomeriggio, lunedì 12 settembre. A metà pomeriggio, infatti, una processione accompagnerà il feretro di Elisabetta II dal Palazzo di Holyroodhouse alla Cattedrale di St Giles, sempre a Edimburgo. Il re Carlo III e gli altri membri della casa reale prenderanno parte alla processione e parteciperanno alla funzione religiosa dentro la cattedrale. Dalle ore 15.15 su Canale5 andrà in onda lo Speciale TG5 “Addio Elisabetta, Regina per sempre”, per seguire in diretta la funzione religiosa. Sarà possibile vedere lo speciale, la processione e il suffragio, anche in streaming su Mediaset Infintiy.

Com'è morta Regina Elisabetta: malattia o caduta?/ Eredità: un impero da 17 miliardi…

L’ultimo viaggio di Elisabetta II

Lo Speciale TG5, a cura di Claudio Fico e condotto da Cesara Bonamici, documenta parte dell’ultimo viaggio di Elisabetta II e seguirà la funzione religiosa dalla Cattedrale di St Giles, a Edimburgo. In collegamento da Londra ci saranno l’inviato Dario Maltese e Antonio Capranica. La bara della Regina, avvolta dallo stendardo reale, resterà fino a martedì sera nella Cattedrale di St Giles, sorvegliata da Veglie della Royal Company of Archers, per consentire al popolo scozzese di renderle omaggio. In seguito, il feretro sarà trasportato a Londra in aereo: per 4 giorni, a partire da giovedì 15 settembre, a Westminster Hall i sudditi potranno rendere l’ultimo saluto alla loro amata sovrana. Lunedì 19 settembre ci sarà una breve processione per portare il feretro da Westminster Hall a Westminster Abbey, dove alle 12 ora italiana inizierà il funerale. La funzione non sarà aperta al pubblico, ma sarà trasmessa in tv.

LEGGI ANCHE:

"Api della Regina informate della sua morte"/ Apicoltore reale "Nastri neri su arnie"Giorgio VI e Elisabetta, genitori Regina Elisabetta II/ La successione al trono

© RIPRODUZIONE RISERVATA