Elisabetta, mamma Filippo Bisciglia/ “Ho affrontato un tumore ed è sempre stato accanto a me”

Filippo Bisciglia si è commosso mercoledì scorso in occasione della puntata di Amici Celebrities. Il noto conduttore di Temptation Island si è fatto scappare qualche lacrima dopo aver cantato “Portami a ballare”, con il pensiero che è andato obbligatoriamente alla mamma, malata di tumore: “Io che ero davanti alla tv ho pianto con lui – le parole della mamma di Bisciglia, intervistata dai microfoni di Di Più Tv – la mia mente è andata ai tanti momenti belli ma anche ai tanti momenti brutti che io e lui abbiamo vissuto assieme. Ho pianto – ha proseguito – ho pianto assieme a lui, con il mio bambino che ha percorso tanta strada”. La signora Elisabetta ricorda che da piccolo il figlio ha dovuto affrontare dei seri problemi “Ed era eravamo sempre insieme, sempre uniti, perché il rapporto che ci lega è magico e speciale”.

FILIPPO BISCIGLIA, MAMMA ELISABETTA: “SONO STATA MOLTO MALE”

La madre del presentatore entra quindi nel dettaglio della sua malattia: “Sono stata molto male, per un periodo ho affrontato un tumore e Filippo è sempre stato accanto a me, in silenzio, con quel suo modo di fare sempre dolce”. Ma fortunatamente il peggio sembra passato: “Ho vinto la mia battaglia contro la malattia e posso dire di stare bene, ma continuo a fare controlli, non abbasso mai la guardia. Mio figlio Filippo, come l’altra figlia, non mi molla mai un secondo, sono una mamma molto fortunata la nostra è una famiglia molto unita e Filippo mi sta dando davvero tante soddisfazioni”. Quando nacque, l’ex concorrente del Grande Fratello, gli venne diagnostica la malattia di Perthes, una malattia rara che colpisce il femore. “Rispetto agli altri bambini – ricorda Elisabetta – mio figlio ha imparato a camminare molto più tardi, è stata dura per lui, e per me una pena infinita vedere il mio bambino non poter essere quello che voleva”.

ELISABETTA: “VOGLIO DIVENTARE NONNA”

Fortunatamente Filippo ha risposto molto bene alle cure, per poi riprendersi alla perfezione: “Abbiamo condiviso il dolore – continua ancora Elisabetta – e il testo di Portami a Ballare mi fa pensare anche al momento in cui ha cominciato a camminare, a ballare, e io dietro di lui felice di vederlo aggredire il mondo”. Oggi Filippo Bisciglia è uno dei presentatori più amati della televisione, apprezzato per la sua professionalità e la sua sensibilità a Temptation Island “Quello che lui dà al pubblico – afferma la mamma – il pubblico lo percepisce come vero”. Si parla infine di Pamela Camassa, la fidanzata da sette anni a questa parte di Filippo: “Una donna straordinaria – commenta la madre che sembra decisamente apprezzare la relazione fra i due – diventare nonna? Magari, ho già un nipote meravigliosa perché mia figlia è mamma, ma è grande. Cosa darei per avere un piccolino in casa…”.



