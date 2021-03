Elisabetta, moglie Bugo/ A lei dedicò una canzone: “Vedo il mondo con i suoi occhi”

A distanza di un anno da “dov’è Bugo?!”, la presenza del cantautore ex amico di Morgan al Festival di Sanremo 2021 continua a destare ancora particolare interesse. A fare il tifo per lui, oltre ai fan, c’è anche la moglie Elisabetta che mai come lo scorso anno ha dato il suo sostegno massimo al compagno di vita dopo la grande delusione registrata a causa della squalifica dalla kermesse canora. Per lei Cristian Bugatti – il vero nome di Bugo – ha deciso persino di trasferirsi nel 2011 ben distante da Rho, suo paese di origine, optando per New Delhi. Alla domanda dei giornalisti sul motivo per il quale avesse scelto l’India, Bugo aveva replicato, come rammenta ViaggiNews: “Non mi sono trasferito in India per ‘ritrovare me stesso’, per seguire la spiritualità indiana o cose del genere, ma solo per amore. Mia moglie ha avuto un’opportunità di lavoro lì e io l’ho seguita”.

Il motivo di un simile trasferimento e di un cambio di vita certamente radicale è dettato dalla professione di Elisabetta, donna di origine polacca ma della quale non si hanno molte notizie. Di lei però si sa che è una diplomatica, lavoro che la tiene molto impegnata ma soprattutto la porta a dei frequenti spostamenti in giro per il mondo. Da quando è legata sentimentalmente al cantautore, anche lui non ha mai disdegnato seguirla nei suoi spesso lunghi viaggi lavorativi.

ELISABETTA, MOGLIE DI BUGO: A LEI LA DEDICATA D’AMORE

Dopo il matrimonio tra Elisabetta e Bugo avvenuto in India, la coppia ha fatto ritorno in Italia nel 2014. Proprio per via del lavoro di diplomatica svolto dalla donna, anche il marito non è solito parlare della sua vita privata, anche alla luce della grande riservatezza dello stesso Cristian. Ecco allora che l’artista lombardo ha deciso di usare ciò che più gli riesce meglio, la musica, per esprimere pubblicamente i suoi sentimenti per la moglie. Il suo brano “I miei occhi vedono”, infatti, rappresenta proprio una dedica d’amore indirizzata alla donna della sua vita. In merito l’artista ha commentato ai microfoni di Art Tribune: “Ho usato un’immagine realizzata un anno fa. Nella foto ci siamo io e mia moglie. Lei ha gli occhi chiusi, forse dorme. I miei occhi invece sono aperti, ma quegli occhi non sono veramente i miei, sono quelli di mia moglie. Io vedo il mondo con i suoi occhi, è assolutamente una dedica d’amore”. Niente di più romantico ed importante.



